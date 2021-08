Chuck Berry rattrape le temps perdu avec son premier succès

Chuck Berry a peut-être été un départ tardif en termes d’enregistrement, mais dire qu’il a rattrapé le temps perdu serait l’un des grands euphémismes du rock’n’roll. Il n’était qu’à deux mois de son 30e anniversaire lorsque, à bien des égards, une ère entière a commencé avec les débuts dans les charts américains de son premier single. « Maybellene » sur Chess Records le 20 août 1955.

La chanson a longtemps été l’un des nombreux textes de l’histoire du rock’n’roll créés par le brillant chanteur-écrivain-guitariste de St. Louis, résidant fièrement dans les Grammy et Rock and Roll Halls of Fame. En 2004, lorsque Rolling Stone a interrogé 172 professionnels de la musique pour nommer leurs chansons préférées de tous les temps, “Maybelene” a revendiqué une place légitime dans le Top 20, au n ° 16.

En 1955, Berry ne poursuivait sérieusement une carrière musicale que depuis quelques années, payant des cotisations dans le groupe du pianiste qui serait un élément clé du son à succès qu’il était sur le point de créer, Johnnie Johnson. Quelques jours après la réunion de Chuck Des eaux boueuses et recevant son entrée chez Chess Records, lui “et son Combo”, comme ils seraient crédités, enregistraient “Maybelene”.

Un hit pour tous les genres

Sorti en juillet, il n’a pas tardé à faire ses débuts dans les charts R&B, le 6 août. Le potentiel de croisement de la chanson a été immédiatement reconnu dans des reprises rapides par des artistes tels que Jim Lowe, le Johnny Long Orchestra et le Ralph Marterie Orchestra. Lowe aurait passé une semaine sur le palmarès pop avec sa version, mais à ce moment-là, Berry s’était assuré la gloire, car “Maybelene” soulignait son attrait pour tous les publics.

Alors que le single faisait son entrée sur la liste des meilleures ventes en magasin de Billboard au n ° 13, Berry était en tournée aux États-Unis, y compris des spectacles à Atlanta, Cleveland et au Brooklyn Paramount. “Maybellene” a continué à atteindre le numéro 5 de la pop et, la semaine où il est apparu pour la première fois sur ce graphique, a commencé un règne remarquable de 11 semaines du côté du R&B. Son attrait était tel qu’il a même inspiré non pas un, mais deux disques de réponse, tous deux intitulés “Come Back Maybellene”, de John Greer et de la pianiste de jump blues Mercy Dee.