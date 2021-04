Chuck Berry sur Ramones, Sex Pistols

Une interview passionnante donnée par Chuck Berry au fanzine punk Jet Lag en 1980 se lisait comme un pont entre les cultures. En ces jours de la nouvelle vague, il révèle ses opinions sur les enregistrements d’artistes aussi importants à part entière que Clash and Wire – et même s’il n’en était pas sûr. les Sex Pistols et Joy Division, il avait beaucoup de temps pour Talking Heads et les Ramones.

Le pionnier du rock’n’roll a été joué un certain nombre de sorties récentes par le magazine et, en tant que porte-parole des adolescents d’une génération précédente, a demandé son avis sur certaines des principales versions récentes. Berry a fait des comparaisons entre certains de ces jeunes pistolets et des travaux antérieurs et consacrés par lui-même et d’autres.

En écoutant le titre punk des Pistols, «God Save The Queen», par exemple, il a demandé: «Qu’est-ce que ce gars [Johnny Rotten/John Lydon] si en colère de toute façon? Le travail et la progression de la guitare sont comme les miens. Bon backbeat. Je ne comprends pas la plupart des voix. Si vous allez être en colère, faites au moins savoir aux gens de quoi vous êtes fou.

Considérant «I Am the Fly» de Wire et l’album de Joy Division, Unknown Pleasures, Chuck a statué: «C’est donc ce qu’on appelle le nouveau truc. Ce n’est rien que je n’ai entendu auparavant. Cela ressemble à un vieux jam de blues qui BB [King] et Boueux [Waters] continuerait dans les coulisses du vieil amphithéâtre de Chicago. Les instruments peuvent être différents, mais l’expérience est la même.

‘Je ne connaissais que trois accords aussi’

À propos du «Contrôle complet» des Clash, Berry a fait référence aux Pistols en disant: «Sonne comme le premier. Le rythme et les accords fonctionnent bien ensemble. Ce type a-t-il mal à la gorge quand il a chanté le chant?

Son plus grand enthousiasme était réservé aux Ramones « Sheena is a Punk Rocker » (« Un bon petit numéro de saut. Ces gars-là me rappellent quand j’ai commencé, je ne connaissais que trois accords aussi ») et Talking Heads. De leur « Psycho Killer », il a dit: « Un petit numéro génial, c’est sûr. J’aime la basse [by Tina Weymouth] beaucoup. Bon mélange et un vrai bon débit. Le chanteur [David Byrne] on dirait qu’il a un mauvais cas de trac.

La compilation The Great Twenty-Eight de Chuck Berry peut être achetée ici.

Suivez la playlist Chuck Berry Best Of de uDiscover Music.