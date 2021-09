Chuck Billy de Testament dit qu’il s’est éclaté en présentant la nouvelle série animée de Marvel “Et si… ?”

TESTAMENT‘s Chuck Billy a contribué « des voix supplémentaires » à “Et si… le docteur Strange perdait son cœur au lieu de ses mains ?”, le quatrième épisode de la première saison de merveillela nouvelle série animée de “Et qu’est-ce qui se passerait si …?” Les Disney+ la série consacre chacun de ses épisodes à un scénario d’univers alternatif différent dans lequel les choses sont complètement changées de manières grandes et petites.

Gamelle discuté de sa contribution à “Et qu’est-ce qui se passerait si …?” lors d’une apparition dans un épisode récent de “Le spectacle de Jasta” Podcast. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était une expérience, parce que le producteur était en fait un TESTAMENT fan, et il a en fait cherché [sic] moi dehors. Et c’était si génial et c’était si facile. Je n’avais jamais fait ça pour un film et une partie d’action. Alors quand vous y allez, ils ont ceci – c’est comme une barricade devant laquelle vous vous tenez, une barricade capitonnée, et il y a l’écran et le microphone. Vous pouvez donc utiliser la barricade pour vous déplacer et entrer dans le personnage. Et je volais beaucoup, je criais, je me battais et des trucs comme ça. Donc c’était génial, parce que le producteur était, genre, ‘Très bien, donc sur cette partie, faites le ‘Démoniaque’ voix.’ Et je me dis ‘Oh, d’accord.’ Alors je ferais ça. ‘D’accord, sur celui-ci, fais le ‘Pratiquez ce que vous prêchez’ voix.’ C’était tellement cool qu’il puisse me donner une direction comme ça. C’était la chose la plus simple. Et je me suis éclaté. Et c’était en plein COVID.

“Ça va sortir le Disney canal réseau, alors je suis descendu à Disney à LA », a-t-il expliqué. « Protocole total. Au moins, je dois y aller et faire mon propre truc avec eux. Mais c’était vraiment cool. Et si ça se passe bien, je vais avoir une deuxième saison. C’est donc quelque chose que j’attends avec impatience. C’était dur à cuire. Je pense que les gens vont le creuser quand cela sortira. »

Mandrin n’est pas le seul musicien de métal à avoir fait du doublage. SAINT BLINDÉ/ex-ANTHRAX chanteur John Bush a exprimé de façon célèbre Burger King publicités télévisées, tandis que SOEUR TORSADÉE‘s Dee Snider a narré les docuseries rock populaires “Casser le groupe” qui est diffusé sur Reelz et raconte les ruptures des groupes A-list.

“Moi et John ont en fait le même agent de voix off”, Mandrin Raconté “Le spectacle de Jasta”. “C’est en quelque sorte celui qui est intervenu pour tout mettre en place également.

« La voix off est géniale » Gamelle a continué. “J’ai presque eu… AC/DC ‘Black Ice’, quand cela est sorti, à l’époque j’ai presque eu un Taco Bell commercial. Sur quelques milliers de personnes, c’était à moi et à un autre gars pour ce jeu vidéo avec un pompiste amérindien. Alors j’ai presque eu celui-là. J’étais genre : ‘Oh, c’est dans ma ruelle. Je vais prendre celui-ci. Mais c’était super. C’était amusant. Ces choses-là, elles paient très bien.”

TESTAMENT‘s “La baie contre-attaque” avec EXODE et ANGE DE LA MORT débutera le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêtera à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre à The Fox à Oakland.

