Chuck Billy de Testament : « Nous travaillons sur de la nouvelle musique maintenant »

Dans une nouvelle interview avec La Mesa Del Métal, TESTAMENT chanteur Chuck Billy a parlé de la façon dont lui et ses camarades de groupe sont restés occupés pendant la pandémie de coronavirus. Il a dit (transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous travaillons peut-être sur une nouvelle musique. Nous pourrions aussi bien commencer à écrire un autre disque. »

Ajoutant que les fans peuvent probablement s’attendre à entendre un nouveau TESTAMENT album « l’année prochaine », Gamelle, qui a été le premier musicien de métal à rendre public son diagnostic de COVID-19 en mars 2020, a déclaré: « Nous travaillons maintenant sur de la nouvelle musique, mais tout dépend de la vitesse à laquelle nous le faisons tous. Pour le moment, nous ne le faisons pas. je n’ai pas d’émissions jusqu’en avril [of 2022], nous avons donc beaucoup de temps maintenant pour vraiment commencer à travailler dessus.

« Nous n’essayons jamais de nous précipiter », a-t-il expliqué. « Nous voulons nous assurer que c’est juste, que c’est parfait et au bon moment [to put it out]. Nous voulons nous assurer que les fans qui reçoivent notre musique ont de bons disques et des chansons fortes. Donc on peut commencer à écrire des chansons maintenant, mais si on n’est pas encore content, on se dit : ‘D’accord, ce n’est pas encore prêt.’ Continuons à le modeler un peu plus, à le changer, à le réparer et à proposer de nouvelles idées jusqu’à ce que nous nous disions : « D’accord. C’est bon. C’est une chanson maintenant. Cela fait vraiment du bien.

« Comme [last year’s] « Les Titans De La Création » [album], toutes ces chansons, elles ne sont pas toutes à la même époque », a-t-il ajouté. « Ils ont tous une vie différente et des sentiments différents lorsque vous les écoutez. Mais ils sont tous forts par eux-mêmes, par eux-mêmes. Nous voulons donc nous assurer que lorsque vous mettez une chanson d’un TESTAMENT enregistrer, vous allez, ‘Oh, je sais que c’est TESTAMENT. je peux dire que c’est TESTAMENT.’ Mais je ne veux pas que ce soit du genre « Oh, c’est ce disque » ou « Ça ressemble à ce disque. » Je veux que ce soit, genre, ils sont tous forts. je veux [fans] pour apprécier l’écoute d’un disque entier et pas seulement choisir quelques chansons. »

« Les Titans De La Création » est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire. Le disque a été produit par Gamelle et guitariste Eric Peterson, tandis que Juan Urteaga de Studios du Trident coproduction, enregistrement et ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer de nouvelles illustrations pour la couverture de cette version.

Au début de l’année dernière, TESTAMENT complété « La Baie Contre-Attaque 2020 » tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.

La jambe nord-américaine de « La baie contre-attaque » devait initialement débuter le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêter à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre à The Fox à Oakland, en Californie. Le trek a depuis été reprogrammé pour avril et mai 2022.



