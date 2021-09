Chuck Billy de Testament prépare son tout premier album solo : “Je veux que ce soit différent”

TESTAMENT chanteur Chuck Billy a confirmé au “Pas ces deux putains de gars” podcast qu’il a commencé à contacter divers musiciens de hard rock et de heavy metal au sujet de sa collaboration avec lui sur son tout premier album solo. Il a expliqué (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, ça a commencé [to be] dans les travaux, mais ensuite les choses ont en quelque sorte été retardées. J’ai recruté des guitaristes au cours des six derniers mois pour écrire un album avec moi, et j’allais utiliser un guitariste différent sur chaque chanson pour m’aider à écrire des chansons. Marc Morton [LAMB OF GOD], je lui ai parlé ; il veut travailler [with me]. je veux aussi Gary Holt [EXODUS, SLAYER] d’écrire des chansons avec moi. Glen Drover [ex-MEGADETH] va écrire des chansons… je n’ai pas approché mon cousin Stef [Stephen Carpenter] du DEFTONES mais je vais voir s’il voudra écrire une chanson avec moi. J’ai essayé de tendre la main à Joe Bonamassa [to see if he wants to] écris une chanson avec moi.”

Quant à la direction musicale de son LP solo, Gamelle a dit : “Je veux que ce soit différent. Et ce que j’ai dit à tous ces gars [is] que je veux faire un album solo, mais je ne veux pas qu’il ressemble TESTAMENT; Je veux faire quelque chose de différent. Et la direction dans laquelle je veux aller, ce sont les vieux disques classiques au son de vinyle – juste réels, propres et secs et gros. Des sons réels — pas des trucs numériques compressés. Je veux que ce soit un son classique, mais qu’il soit rock, qu’il soit blues. Avoir du métal, mais juste l’avoir où [it doesn’t sound like what people are used to hearing from me].”

Il a poursuivi: “J’ai fait ces disques de compilation pour ce Cléopâtre étiquette, et j’ai fait n’importe quoi de Michael Jackson aux chants de Noël. Et chaque fois que les gens l’entendent, ils disent : « Mec, c’est plutôt cool ». Et j’y pensais — c’est amusant à faire, et c’est stimulant et différent. Donc, quand je pense à un album solo, je veux qu’il soit différent – je veux que chaque chanson ait en quelque sorte sa propre personnalité et soit autonome. C’était donc un peu mon objectif. Si je fais un disque solo, j’en ferai peut-être quelques-uns, mais si je fais un disque solo, je veux que ce soit vraiment quelque chose qui [is] un défi pour moi, différent pour moi et différent de [people’s] attentes, quand quelqu’un le met, [but] qu’ils l’apprécieront encore.

“C’est donc ce que je voulais faire” Mandrin ajoutée. “Alors j’ai dit [the various guitar players], ‘Commencez à écrire. Assemblez la chanson pour moi. Mais ne pensez pas au métal. Ne pense pas TESTAMENT. Ne pensez pas aux groupes dans lesquels vous êtes. Écrivez juste quelque chose de cool qui a une ambiance. Et donne-le moi. Laisse-moi faire mon truc dessus.'”

TESTAMENT‘s “La baie contre-attaque” avec EXODE et ANGE DE LA MORT débutera le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêtera à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre à The Fox à Oakland.

TESTAMENTle dernier album de, “Les Titans De La Création”, est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire. Le disque a été produit par le guitariste Eric Peterson et Gamelle, tandis que Juan Urteaga de Studios du Trident coproduction, enregistrement et ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer de nouvelles illustrations pour la couverture de cette version.

Au début de l’année dernière, TESTAMENT complété “La Baie contre-attaque 2020” tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.



