Chuck Billy : Pourquoi Testament n’a pas tourné avec Metallica

Lors d’une apparition dans un récent épisode de “Le spectacle de Jasta”, hébergé par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta, TESTAMENT chanteur Chuck Billy a déploré le fait que son groupe n’ait pas encore fait une véritable tournée avec METALLIQUE même si les deux groupes se connaissent depuis plus de trois décennies.

“Chaque fois qu’on me demande : ‘Quel est le groupe avec lequel tu aimerais pouvoir jouer ?’, c’est toujours METALLIQUE, ” Mandrin dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET. “C’est comme si nous avions grandi avec ces gars [in] la même époque, mais nous n’avons jamais fait de tournée [with them]. Je pense qu’il y a quelques années, nous avons fait trois concerts en Allemagne [with them] sur un festival. C’était drôle, parce que notre groupe est entré et leur groupe marchait, et nous nous sommes tous rencontrés dans ce couloir. Et [we were], comme, ‘Hé, qu’est-ce qui se passe?’ C’était comme si de vieux amis se voyaient. Je pense que c’était James [Hetfield] ou Lars [Ulrich], ils ont dit: ‘Oh mon Dieu. Regardez-vous les gars. Vous avez tous encore vos cheveux. Vous êtes grands. ‘Causer Steve [DiGiorgio, TESTAMENT bassist] et Gène [Hoglan, TESTAMENT drummer] sont tous six-[foot]-deux, six-[foot]-Trois. Mais c’était super de les voir. Et nous jouons en fait [at the] Réplique [festival in Sacramento], si cela se produit, en octobre. Ils commencent quatre nuits là-bas, et nous commençons la première nuit avec eux. Alors ce sera bien.”

Gamelle a poursuivi en exprimant son espoir que TESTAMENT pourrait encore partager correctement la scène avec METALLIQUE. “Ce serait génial”, a-t-il déclaré. « Et qui sait ? Peut-être un jour. Même le [San Francisco] Les spectacles de la Bay Area, quand ils font ces spectacles spéciaux, EXODE joué, ANGE DE LA MORT joué – beaucoup de gens ont pu jouer. Je ne sais pas. Je sais, parce que Éric [Peterson, TESTAMENT guitarist] — Je ne sais pas si vous connaissez l’histoire — Éric en fait marié Église‘s [Hammett, METALLICA guitarist] ex quand ils se sont séparés. Donc je ne sais pas si ça a quelque chose [to do with it] – [a] au fond de la raison sous-jacente. C’est la seule chose [we can think of]. Nous sommes, comme, ‘Qu’est-ce que c’est, Éric? Qu’est-ce que tu nous as fait ? Pourquoi es-tu sorti avec elle ? Maintenant, nous ne pouvons pas jouer avec METALLIQUE.’ [Laughs]”

De retour en 2017, Hetfield a été demandé lors d’un entretien avec Elliott Fullam de Peu de gens punk pour nommer ses groupes de thrash préférés qui ne font pas partie du soi-disant “Big Four” du thrash metal des années 1980 (METALLIQUE, TUEUR, MEGADETH et ANTHRAX). James a dit: “Oh, mon Dieu! Il y en a des tonnes. Eh bien, EXODE avec certitude. Nous avons grandi avec ces gars dans le [San Francisco] Région de la Baie. Oh, et nous avons volé leur guitariste ; cela aussi. [Laughs] Mais, oui, je pense qu’ils sont géniaux. TESTAMENT… Beaucoup de groupes dans la Bay Area, beaucoup de trucs thrash.”

TESTAMENT‘s “La baie contre-attaque” avec EXODE et ANGE DE LA MORT débutera le 6 octobre au Fremont Theatre de San Luis Obispo, en Californie, et s’arrêtera à Austin, New York et Detroit avant de se terminer le 27 novembre à The Fox à Oakland.



