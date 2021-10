Chuck D annonce un livre présentant sa carrière d’artiste visuel

Chuck D a annoncé un livre d’œuvres d’art accompagné des commentaires du Ennemi public rappeur. Genesis Publications a partagé les détails du livre, qui est actuellement sans nom.

« À l’ère du numérique où les gens écoutent avec leurs yeux, je pense que nous voyons les éléments visuels, sonores, historiques et de style se réunir enfin d’une manière que j’ai suivie toute ma vie », a déclaré Chuck D. dans un rapport.

« J’ai été élevé avec une mentalité d’artiste ; mes 25 premières années ont été passées en tant que quelqu’un qui voulait vivre parmi les graphismes, les œuvres d’art et l’illustration, puis pendant les 30 années suivantes, ce n’était que de la musique. Au cours des six dernières années, je suis revenu aux arts, combinant tous ces éléments dans mon travail, essayant toujours de changer le monde. C’est vraiment ce que je veux faire. Mes plus sincères remerciements à Genesis pour m’avoir donné un endroit pour pouvoir afficher tout cela à travers mes œuvres d’art.

En juin, Z2, avec UMe/Def Jam, a annoncé le tout premier roman graphique de Chuck, intitulé Apocalypse 91 : La Révolution ne dort jamais. Le livre de Public Enemyluminary est le dernier de la série de célébrations graphiques d’icônes musicales de l’éditeur qui associe certains des noms les plus notables de la bande dessinée à des superstars de la musique de tous les genres.

Le livre sera disponible le mois prochain, marquant le 30e anniversaire de l’album qui l’a inspiré, Apocalypse 91 : L’ennemi frappe noir. Nominé pour un GRAMMY Award, l’album a atteint la 4e place du palmarès Billboard 200 et comprenait des hymnes puissants « Shut ‘Em Down », « Can’t Truss It » et « By the Time I Get To Arizona », une réplique enflammée au refus du gouverneur de l’État de reconnaître la nouvelle fête nationale de Martin Luther King, Jr.

Apocalypse 91: Revolution Never Sleeps commence en 1991 et explose dans des avenirs lointains avec une série d’histoires de fiction spéculatives par les principaux créateurs de l’industrie, dont Evan Narcisse (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Black Panther), Regine Sawyer (Dark Nights : Death Metal), Che Grayson (Batman : Urban Legends), Troy-Jeffrey Allen (Villain : All Caps), et bien d’autres.

Visitez le site officiel de Genesis Publications pour plus d’informations.