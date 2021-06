Chuck D annonce un nouveau roman graphique, ‘Apocalypse 91’

Z2, avec UMe/Def Jam, ont annoncé le tout premier roman graphique de l’icône du hip hop Chuck D, Apocalypse 91 : La Révolution ne dort jamais. Le livre de la Ennemi public luminaire est le dernier né de la série de célébrations graphiques d’icônes musicales de l’éditeur qui associe certains des noms les plus notables de la bande dessinée à des superstars de la musique de tous les genres.

Le livre sera disponible en novembre, marquant le 30e anniversaire de l’album qui l’a inspiré, Apocalypse 91 : L’ennemi frappe noir. Nominé pour un GRAMMY Award, l’album a atteint la 4e place du palmarès Billboard 200 et comprenait des hymnes puissants “Shut ‘Em Down”, “Can’t Truss It” et “By the Time I Get To Arizona”, une réplique enflammée au refus du gouverneur de l’État de reconnaître la nouvelle fête nationale de Martin Luther King, Jr.

« Au cours des dernières années, et en particulier pendant le verrouillage, j’ai été ramené à mes racines dans les arts visuels », explique Chuck D. « Ce roman graphique est une nouvelle interprétation de l’œuvre d’art que j’ai créée, venant naturellement la peinture et les stylos qui expriment ce que j’ai en tête et reflètent ce qui se passe autour de nous. Ce fut un réel honneur d’avoir mes illustrations aux côtés du who’s who des artistes de la bande dessinée. Ces dernières années, les œuvres visuelles de Chuck sont apparues dans des expositions individuelles et collectives dans des galeries du monde entier et font partie de la collection permanente du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines de la Smithsonian Institution, y compris sa conception du célèbre logo Public Enemy. Il propose également sa nouvelle collection NFT sur Foundation, déclarant les NFT comme «la nouvelle toile» pour les artistes visuels. Chuck est diplômé de l’Université Adelphi de New York avec un baccalauréat en design graphique.

Apocalypse 91: Revolution Never Sleeps commence en 1991 et explose dans des avenirs lointains avec une série d’histoires de fiction spéculatives par les principaux créateurs de l’industrie, dont Evan Narcisse (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Black Panther), Regine Sawyer (Dark Nights : Death Metal), Che Grayson (Batman : Urban Legends), Troy-Jeffrey Allen (Villain : All Caps), et bien d’autres.

Précommandez Chuck D’s Apocalypse 91: The Revolution Never Sleeps.