Chuck D de Ennemi public et Cey Adams, artiste visuel, graphiste, auteur et directeur créatif fondateur de Def Jam Recordings, se sont associés pour le dernier volet de l’animation Derrière la série Cover.

Ce nouvel épisode plonge dans les illustrations du troisième album studio de Public Enemy, la sortie phare de 1990, Peur d’une planète noire. La plongée en profondeur fait partie de la campagne du mois de l’histoire du hip-hop d’UMe/Urban Legends.

Dit Chuck, à propos de l’album, « Quand nous avons commencé à esquisser les idées de Fear of a Black Planet, tout ce processus pensait à un monde qui attendait que nous répétions Il faut une nation de millions pour nous retenir. Les gens s’attendaient à ce que Fear of a Black Planet suive. En termes de baseball, si It Takes A Nation était un Nolan Ryan, une balle rapide de cent milles, la clé de Fear of a Black Planet était de lancer une courbe suspendue, pour attraper tout le monde hors du tempo.

Cey Adams s’est également souvenu du processus de création de la couverture, en déclarant: « Chuck D a toujours été très impliqué avec ses œuvres. Il venait donc la plupart du temps en dehors des heures de travail, car je pense que c’est à ce moment-là qu’il était un peu plus facile de se garer dans la rue. Il savait exactement ce qu’il voulait et c’était le travail de Steve et moi de trouver comment l’exécuter. Nous voulions ce genre d’effet de type Star Wars. Qu’il suffise de dire qu’ils ont réussi l’esthétique qu’ils recherchaient.

Le mois dernier, Public Enemy a publié l’édition numérique de luxe du 30e anniversaire de sa version phare, la plus vendue au platine, Apocalypse 91… L’ennemi frappe noir.

« Nous n’avons jamais supplié d’être acceptés et avons pensé que c’était la merde la plus rebelle de tous les temps », dit Chuck D. «Nous avons donc décidé de ne jamais nous répéter sur un album.

Une fois que vous pensiez que vous nous aviez compris, nous nous sommes à nouveau retournés contre vous. Apocalypse 91 est venu avec un son totalement différent de celui de Fear Of A Black Planet qui avait un style totalement différent de celui de It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back qui était encore plus différent de Yo ! Bum Rush Le Spectacle. Avec Apocalypse 91 », poursuit Chuck D, « nous voulions nous énerver et être toujours aussi bons dans notre approche. Ne mendiez jamais pour être accepté. C’est ce que c’est, au fond de ta gorge. Boom. »

