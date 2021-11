C’était l’été 1987. Ennemi public était sur le Def Jam Tournée aux côtés de LL Cool J, Doug E. Fresh, Eric B. & Rakim, Stetsasonic et Whodini. Au cours de ces longs trajets en bus de tournée, les plans de trois albums classiques ont été rédigés – 3 Feet High and Rising de De La Soul, In Full Gear de Stetsasonic et Public Enemy de Il faut une nation de millions pour nous retenir.

Chuck D, le cerveau du groupe hip-hop légendaire, a passé des heures à essayer de comprendre comment rapper sur les tambours frénétiques et les bruits abstraits que Hank Shocklee de The Bomb Squad a injectés dans le single « Bring The Noise ». Une fois qu’il l’a fait, c’était allumé.

Écoutez Public Enemy Il faut une nation de millions de personnes pour nous retenir maintenant.

Comme deuxième effort de Public Enemy – et la suite de l’album inaugural de 1987 Hé ! Bum Rush Le Spectacle — It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back a secoué le paysage hip-hop lors de sa sortie en 1988. Avec les paroles brutalement honnêtes et politiquement chargées de Chuck, le soulagement comique de Flavour Flav et l’approche avant-gardiste de la production de The Bomb Squad, il est devenu l’œuvre la plus influente de Public Enemy.

Dans cette interview, Chuck D révèle les héros méconnus de sa production, comment Marvin Gaye et Earth Wind & Fire ont joué un rôle et l’histoire de « Black Steel In The Hour Of Chaos ».

Considéreriez-vous que It Takes A Nation To Hold Us Back est le magnum opus de Public Enemy ?

1986 était vraiment quand l’album de rap était officiel dans le grand public comme étant un format légitime. Les albums sortis auparavant ressemblaient plus à des compilations. Le premier album de Grandmaster Flash and the Furious Five et Run-DMC ressemblait plus à une collection de singles. Whodini a été le premier album de hip-hop qui était assez important en tant qu’œuvre puissante. Raising Hell de Run-DMC est vraiment l’album qui a brisé ce moule et c’est mon album préféré de tous les temps. Ensuite, vous avez eu le Beastie Boys‘ Permis d’être malade.

En 1987 et 1988, les grandes maisons de disques ont finalement obtenu ce qu’elles cherchaient en investissant dans le hip-hop et le rap. Ils ne voulaient pas être sur le marché des célibataires. Les célibataires ne leur suffisaient pas. Nous étions sur le point de prouver que le hip-hop était un format orienté album. Lorsque nous avons sorti ce premier album, nous savions alors quoi faire avec notre deuxième album. Après avoir parcouru le pays et le monde, nous savions à quoi devait ressembler un album. J’ai prédit dans une interview que je voulais faire du disque notre Ce qui se passe par Marvin Gaye.

Pourquoi avez-vous pensé que cet album était particulièrement important à ce moment-là ?

Nous voulions présenter une expérience qui était un tas de sentiments différents tout en un. Premièrement, nous voulions présenter ce qu’était Raising Hell de Run-DMC. Nous voulions aussi présenter un disque que nous pourrions jouer. Nous avons remarqué quand nous avons fait Yo! Bum Rush The Show, chaque fois qu’un concert avait lieu, nous voudrions prendre la musique sur la platine pour rejoindre le battage médiatique de la foule. Nous avons senti qu’en enregistrement, c’était une vitesse, donc notre BPM a augmenté. Nous voulions aussi présenter un aspect live. Nous avons été très influencés par l’album live Earth Wind & Fire intitulé Gratitude. Cela a influencé It Takes A Nation quand nous avons enfin terminé toutes nos chansons. J’avais cette cassette de nos performances live à Londres pour intercaler dans l’album. C’est le premier album qui a été rompu. Nous avons utilisé des extraits en direct à partir de ce moment-là. De La Soul l’avait fait avec des sketchs, mais nous voulions présenter une expérience, donc tous ces éléments y sont entrés.

Vous l’entendez au début de « Countdown To Armageddon ». Cela commence par l’audio d’un concert à Londres.

Nous l’avons appelé ‘London Invasion’ quand nous sommes allés là-bas avec le Def Jam Tour. Nous avions les enregistrements pour que les gens sachent que, « Écoutez, vous n’êtes peut-être pas au courant de ce que nous faisons, mais nous avons tout un monde sur ce que nous faisons. » Donc, il faut une nation pour nous retenir.

Cela a du sens avec le titre alors.

Le titre de l’album a en fait été conçu à partir d’une interview de Now Magazine à Toronto, où ils l’ont utilisé pour le titre de leur article. Ça vient d’une ligne d’une chanson qui est sur Yo! Bum Rush The Show intitulé « Raise The Roof ». À l’origine, l’album devait s’appeler Countdown To Armageddon, mais moi-même et Hank Shocklee, qui était l’autre mur du bruit, avons vu l’interview ensemble. On a vu combien de temps ça faisait. C’était si long que c’était en fait une sorte de dope parce que ça se démarquait.

Comment l’avez-vous commercialisé ?

Hank travaillait en fait dans un magasin de disques – il était le manager de Sam Goode dans le Queens. Un jour, il m’a montré Iron Maiden et il m’a dit : ‘Yo ces mecs sont dingues.’ Cela nous a marqués lorsqu’il s’agissait de commercialiser Public Enemy, comme leurs titres et leurs thèmes.

L’un de mes remix préférés était « Bring The Noise » avec Anthrax. Sur It Takes A Nation, il y a beaucoup d’échantillons de métal là-dedans. Je sais que Rick Rubin a fait ça avec les Beastie Boys et Run-DMC avec Aerosmith, mais est-ce que le metal hardcore semblait être un risque ?

Non, parce que nous venions de Long Island. Nous connaissions ces sons et nous savions que cela fonctionnait. En 1986, nous étions les maîtres des records. Nous avions des salles de disques. Nous comprenions les groupes, les disques et les sons. Nous savions que le platinisme les met tous au premier plan.

J’ai lu que vous aviez retrouvé vous-même de nombreux échantillons de voix.

C’était mon travail. Le scratch sur l’album vient de deux DJ, Terminator X et Johnny Juice Rosado – le héros non reconnu sur les platines des deux Yo! Bum Rush The Show et ça prend une nation. Terminator X avait un style de scratch qui était plus un rythme funk et Johnny Juice était un bourreau pointu. Lorsque nous avions l’impression que certaines égratignures n’allaient pas fonctionner, Juice les assomma.

Je n’avais jamais réalisé que c’était un accord 2 pour 1.

C’est l’une des choses qui énervent Juice parce qu’il a l’impression que son histoire est obscurcie.

À un moment donné, vous avez changé d’ingénieur en finissant l’album. Que s’est-il passé là-bas ?

Hank avait l’impression que certains studios, au début, n’avaient pas compris ce que nous faisions. Certains ingénieurs ne l’ont pas compris parce que beaucoup de choses enfreignaient les règles. Hank a utilisé la connexion de Rick Rubin et nous avons commencé à travailler avec Steven Ett. C’est un autre héros méconnu. Il a en fait fait fonctionner « Public Enemy No. 1 » en coupant un ruban de deux pouces et en l’enroulant autour de la pièce. Il est décédé il y a des années. Mais il est le héros méconnu de beaucoup de ces interventions sonores. C’était aux Chung King Studios [in Manhattan], et Hank a vu qu’il valait la peine de revenir en arrière et d’utiliser Rod Hui comme ingénieur. Run-DMC avait abandonné Greene St. Studios et Rod Hui, qui est également un autre héros méconnu. [laughs]

Quel rôle Hank a-t-il joué tout au long du processus de l’album ?

Hank a eu la vision. Il ne fait peut-être pas la musique avec ses mains, mais il est le maître de tout faire fonctionner. Ses oreilles ne sont pas plus évidentes que la façon dont il l’a fait fonctionner dans les mélanges de tout le bruit. Tu dois organiser le bruit et Hank a organisé le bruit. Il a pu apprendre à Rod Hui à quel point certains de ces bruits étaient utiles.

Je me souviens de Hank disant qu’il devait correspondre à ta voix parce que ta voix est si puissante qu’il sentait que la musique de It Takes A Nation devait vraiment être parallèle à ta force, ton énergie.

C’était un effort combiné de savoir que vous pouvez gérer les vitesses. Il m’a fallu tellement de temps pour tout mettre en place pour pouvoir éliminer « Bring The Noise » pendant l’été 87 sur le Def Jam Tour. Nous avons partagé le bus avec LL Cool J et Stetsasonic. De ce trajet en bus est sorti It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back, le développement de In Full Gear de Stetsasonic et aussi à travers Prince Paul, 3 Feet High et Rising, donc vous aviez trois albums classiques sortis d’une longue tournée sur le bus en 1987.

Le prince Paul n’en a certainement jamais parlé.

Alors qu’il réfléchissait aux débuts de De La Soul, Daddy-O préparait l’album In Full Gear, qui est aussi bon que It Takes A Nation. Nous avons eu huit heures à essayer de comprendre « Bring The Noise » et comment rapper dessus. C’était censé être pour le film Less Than Zero. À l’origine, nous avions proposé « Don’t Believe The Hype » pour le film, mais ils pensaient que c’était trop lent. Ensuite, nous avons enregistré « Bring The Noise » en septembre et octobre 1987. Ainsi, lorsqu’il s’est agi de rassembler « Rebel Without A Pause » et « Bring The Noise », c’était la seule fois où nous avons eu un différend avec Rick. Il voulait que nous laissions ces deux-là de côté. It Takes A Nation Of Millions. Nous nous y sommes opposés avec véhémence et nous avons réussi, et ils étaient deux parfaits pour le côté A et le côté B – ou comme nous les appelions – le côté argent et le côté noir. Une autre anecdote à l’album est que la seconde face de It Takes A Nation était à l’origine la première face, et la première face était à l’origine la seconde face. Hank l’a retourné.

L’une des meilleures répliques de « Black Steel In The Hour Of Chaos » est « J’ai reçu une lettre du gouvernement l’autre jour / je l’ai ouverte et lue / Elle disait qu’ils étaient des connards ». Comment cela résonne-t-il aujourd’hui ?

C’est le cas, mais la chanson n’était pas une surprise car elle ne sortait pas d’un fantasme. En 1967, je me souviens avoir été chez ma grand-mère et un de mes oncles venait de sortir du lycée, et il a été enrôlé par les Marines pour aller combattre au Vietnam. Il avait reçu une lettre et j’étais le gamin qui a vu l’expression sur son visage alors qu’il laissait tomber la lettre. Un militaire a frappé à la porte – et il venait juste d’obtenir son diplôme alors il fête un peu comme le ferait un jeune de 18 ans – il a laissé tomber la lettre et a disparu. C’était la lettre qui disait que mon oncle avait été enrôlé au Vietnam. Il est passé d’une merde heureuse à « Oh merde ».

Beaucoup de gens ont essayé de s’en sortir mais vous ne pouviez vraiment pas parce que c’était une affaire sérieuse. En fait, il s’est blessé et a eu un Purple Heart que nous avions mis sur nos GI Joes [laughs]. C’est ce qu’il pensait de ces médailles. Nous nous sommes dit : ‘Oh wow, tu as une médaille.’ Il me disait : ‘Ouais, va jouer putain. Sortez cette merde d’ici. Cela m’est resté, alors oui, « J’ai reçu une lettre du gouvernement » – c’est exactement ce que mon oncle a fait.

Et vous décrivez le gouvernement comme des « suckas ».

Je ne supporte pas la plupart des gouvernements. Je suis un artiste. Je suis comme si le monde devrait être partagé. Je suis un peu comme un hippie. Je pensais comme un hippie, vraiment. Je suis un enfant des années 60. Mais le truc avec It Takes A Nation, c’est que nous sommes tous des enfants des années 60 et 70 dans l’esprit de la musique. C’est ce qui a abouti à It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back en 1988. Rappelez-vous, j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires en 1978 et Hank en 1976, j’ai donc pu apporter au hip-hop beaucoup de choses que les gens n’avaient pas. réaliser que nous y sommes déjà.

Note de la rédaction : cet article a été publié pour la première fois en 2018. Nous le republions aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de la sortie de l'album.