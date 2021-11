Chuck Grassley déclenche une réaction après avoir attaqué Biden pour des saisies réussies de cargaisons d’opioïdes

La plupart des démocrates ont réalisé depuis un certain temps que la plupart des républicains font avancer un programme qui n’est pas exactement dans le meilleur intérêt du citoyen américain moyen.

S’opposer au type de soins de santé universels que d’autres pays avancés offrent à leurs résidents, se battre pour réduire les services sociaux pour payer les réductions d’impôts pour leurs donateurs milliardaires, et de nombreuses autres positions politiques standard du GOP font le mépris et le mépris total des républicains pour le bien-être de tous les jours. Américains assez évident.

Maintenant, juste au cas où des électeurs indépendants ou des républicains de la vieille école n’auraient pas compris le message, le sénateur Chuck Grassley (R-IA) a publié un tweet qui suggère que lui et son parti espèrent maintenant activement que davantage de personnes deviennent la proie de l’autre pandémie qui balaie la population : l’explosion de la dépendance aux opioïdes due à la large distribution du fentanyl illégal, un opioïde synthétique qui est 50 à 100 fois plus puissant que la morphine et incroyablement mortel lorsqu’il est rencontré de manière inattendue dans une dose de ce que quelqu’un pourrait penser n’est que de l’héroïne, de la cocaïne ou de la méthamphétamine.

Comment interpréter autrement ce tweet qui critique le président Biden et son administration pour avoir réussi à intercepter d’énormes quantités de fentanyl à la frontière avant que le médicament ne puisse être distribué et entraîner davantage de décès et de cas supplémentaires de dépendance ?

Bienvenue à 2 Pres Biden’s America où 10 000 livres de fentanyl hv ont été saisies par la patrouille des douanes et des frontières jusqu’à présent cette année fiscale, ce qui est suffisant pour tuer plus de 2 milliards de personnes ou plus d’un quart de la population mondiale – ChuckGrassley (@ChuckGrassley) 1er novembre 2021

Si l’on devait être charitable envers le sénateur octogénaire de l’Iowa, on pourrait interpréter le message comme un éloge du président démocrate et de sa capacité à gagner un tel terrain dans les guerres contre la drogue de longue date.

Cependant, la plupart des commentateurs sur Twitter, armés d’un sens aigu des stratégies politiques du GOP, ont vu le tweet de Grassley comme une attaque inexplicable contre une victoire des douanes et des patrouilles frontalières qui a potentiellement sauvé d’innombrables vies et constitue une meilleure utilisation de leur temps et de leur énergie que de séparer et de verrouiller. des familles de réfugiés.

Voici une sélection de réponses au message malavisé du sénateur Grassley.

Chuckie-baby a-t-il saisi quand il a tweeté cela? – atticus*1956* (@1956Atticus) 1er novembre 2021

Chuck est PRESSÉ que ses livraisons régulières de fentanyl soient interceptées à la frontière. – 🍂🎃COMPTE HAINE DE PUMPKIN SPICE🎃🍂 (@Oh_Suzanney) 1er novembre 2021

#WTFChuck – ZoWithTheFlow (@fivepillows) 1er novembre 2021

Je dois avouer que je pensais que c’était Chuck qui chantait les louanges de l’administration. – SkariMari est isolé (@DawnCMW) 1er novembre 2021

Qui veut lui dire ? S’ils sont capturés, ils ne tueront personne… merci Biden ! – TnxMrRodgers💙🇺🇸💙 (@TnxRodgers) 1er novembre 2021

pic.twitter.com/YSH7z2Vv7J — 🌊🌊Vivre pour ce qui est juste🌊🌊 Je suis Cam (@TweetieTwister) 1er novembre 2021

Incroyable aussi. Biden n’est pas responsable de l’épidémie de Fentanyl qui est une crise sanitaire majeure dans ce pays depuis des années. Ces politiciens saisiront tout pour discréditer Biden. – Doc428 🇺🇸💉🌊🌎🐝🌲☀️🌊🐩 (@doc1_712) 1er novembre 2021

Il allait le chercher sur Google, mais s’est trompé. – Diaboliquement vôtre, (@FiendishlyYours) 1er novembre 2021

Ils les ont SAISIS Chuck. C’est une bonne chose. Il est temps de prendre sa retraite, mon pote. – Le Lincoln Watchman🎩🇺🇸🏴‍☠️ (@LincolnWatchman) 1er novembre 2021

@ChuckGrassley était dans le coup d’État du 6 janvier… il a dit qu’IL compterait les voix comme si Pence était à l’écart : https://t.co/slifqNm6bf – CEE Anders (@AndersCee) 1er novembre 2021

#Je soutiens le président Biden – Hélène (@neleh60) 1er novembre 2021

Avez-vous une idée de ce que vous dites?

Vous savez, ce n’est pas parce que vous ne découvrez pas quelque chose que ce n’est pas réel. Et vous savez, lorsque Biden a pris le relais, rien n’a changé aux frontières. Notre personnel des patrouilles frontalières et des points de contrôle des États-Unis travaille dur, comme jamais. Vous devez démissionner. pic.twitter.com/vfha3dNs6T — 🌐 Agent K ➖🕵️‍♂️ 🔎 👁️ 💬 📡 ⏱️ 🎯 ⚖️ ➖ 🌊 (@gary_kline) 1er novembre 2021

Le dernier faux pas du sénateur Grassley sur les réseaux sociaux constitue un argument convaincant en faveur des limites de mandat – ou du moins des limites d’âge – pour les politiciens fédéraux.

Cela montre également le cynisme et la malveillance extrêmes qui ont envahi le corps politique américain à l’ère post-Trump et qui semblent peu susceptibles de disparaître tant que Trump n’est pas tenu responsable de ses crimes et que le parti républicain souffre suffisamment d’un revers électoral écrasant pour réformer son régime séditieux. façons.

Si les défaillances mentales du sénateur Grassley contribuent à cette fin, délirez-vous, sénateur, délirez-vous.