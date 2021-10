Chuck Liddell arrêté à Los Angeles

Chuck Liddell a été arrêté lundi matin à Los Angeles pour violence domestique, selon TMZ Sports. Le département du shérif de LA a reçu un appel au sujet d’une bagarre au domicile de Liddel. Lorsque la police est arrivée, elle a enquêté et déterminé que l’ancienne star de l’UFC était impliquée dans une dispute verbale qui est devenue physique. La victime présumée est l’épouse de Liddel et TMZ a déclaré qu’elle n’avait besoin d’aucun soin médical.

Liddell a été emmené en prison et la caution a été fixée à 20 000 $. Plus tard dans la matinée, Liddel a été libéré de prison à Los Angeles et semblait de bonne humeur. Il n’a pas parlé aux journalistes mais les a reconnus d’un coup de poing en partant. Selon MMA Fighting, Liddell devrait apparaître mercredi à Van Nuys Cout à Los Angeles.

Liddell, 51 ans, a été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC en 2009 après une carrière très réussie. Dans sa carrière de MMA, Liddell a enregistré un record de 21-9 et a remporté le championnat UFC Light Heavyweight en 2005. Il a affronté certains des meilleurs combattants de l’entreprise à l’époque, tels que Randy Couture, Quinton Jackson, Rashad Evans et Tito Ortiz. . Liddell a pris sa retraite après avoir perdu contre Rich Franklin à l’UFC 115 en 2010.

« J’étais en pleine forme pour ce combat », a déclaré Liddell dans une interview en 2011 avec Sports Illustrated. « J’avais tout fait correctement à l’entraînement. Et je gagnais le combat. J’avais vraiment gagné le combat, si j’avais pu traverser les dernières secondes du round. Mais les choses ne se sont pas bien passées. Et après, j’ai parlé à mon entraîneur, John Hackelman, et nous avons décidé que ce n’était tout simplement plus là pour moi. Je n’étais plus en mesure de tirer. »

En 2018, Liddell est revenu dans l’octogone pour affronter Ortiz pour la troisième fois. Il a perdu le match au premier tour par KO. C’était une revanche pour Ortiz alors qu’il perdait face à Liddel lors des deux premières rencontres. a déclaré le président Dana White dans une interview à la radio en 2013, par talkSport. « Je les ai mis dans une vitrine et je les ai accrochés chez moi ! C’est un fait.