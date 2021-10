Chuck Liddell arrêté pour violence domestique, dans la prison de LA

Chuck Liddell a été arrêté tôt lundi matin pour violence domestique … et la légende de l’UFC est actuellement assise dans une cellule de prison de Los Angeles.

TMZ Sports a appris que le département du shérif de LA a reçu un appel au sujet d’une bagarre dans une maison de Liddell à San Fernando Valley. Lorsque les flics sont arrivés, ils ont enquêté… et ont déterminé que l’ancien combattant de 51 ans était impliqué dans une dispute verbale qui est devenue physique.

On nous dit que la victime présumée est la femme de Liddell. Elle n’a pas eu besoin de soins médicaux.

Chuck a été emmené en prison … où la caution a été fixée à 20 000 $. Il est inscrit à 6’2″ et 240 livres sur sa feuille de réservation.

Bien sûr, Liddell – AKA The Iceman – était autrefois l’une des plus grandes stars de l’UFC et des meilleurs combattants à son apogée … avec des victoires sur Tito Ortiz, Vitor Belfort, Randy Couture et Alistair Overeem.

Liddell a combattu Ortiz pour la dernière fois en 2018 … et l’année dernière, a déclaré il prenait sa retraite pour le moment.

Liddell est resté sur la scène des combats à la retraite … servant récemment d’arbitre pour le Aaron Carter vs. Lamar Odom Match de boxe des célébrités.

Histoire en développement…