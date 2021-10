Chuck Liddell s’exprime après une arrestation pour violence domestique

L’ancien champion de l’UFC Chuck Liddell parle de son arrestation pour violence domestique. Le Temple de la renommée de l’UFC a été arrêté tôt lundi matin à son domicile de Hidden Hills, en Californie, à la suite d’un incident présumé impliquant sa femme. Bien qu’il ait finalement été inculpé de coups et blessures domestiques, Liddell a déclaré lundi soir dans un communiqué que les informations faisant état de l’incident ne sont pas des faits, affirmant plutôt que « les détails de l’affaire » révéleront qu’il était la victime.

Dans une déclaration partagée sur son compte Instagram après sa sortie de prison, Liddell a confirmé qu’un incident s’était produit chez lui et que les députés qui avaient répondu à l’appel étaient « professionnels ». Liddell, qui se fait souvent appeler « The Iceman », a ajouté qu’il pensait « qu’il est important de transmettre et de clarifier quelques faits sur la situation ». Il a poursuivi en affirmant qu’il « avait été victime de l’incident de la nuit dernière dans notre maison familiale », et il « s’est porté volontaire » pour se rendre au poste de police à la place de sa femme après avoir été informé que sa femme serait arrêtée. Liddell a déclaré qu’il « n’avait pas répondu » à l’agression de sa femme et qu’il avait subi des ecchymoses et des lacérations » pendant le conflit.

« Les députés m’ont informé que ma femme serait arrêtée car je n’ai pas réagi à son agression alors que je souffrais d’ecchymoses et de lacérations. Je me suis porté volontaire pour aller à sa place », a-t-il écrit. « C’était l’une des nombreuses fois où j’ai essayé de soustraire un problème de santé mentale familiale à la portée du public. Il est devenu douloureusement évident que cela ne peut pas continuer, car notre vie privée a maintenant atteint un point de rupture public. »

Les remarques de Liddell sont intervenues quelques heures seulement après l’annonce de son arrestation. Selon un communiqué du département du shérif du comté de Los Angeles, les députés ont répondu à un rapport « concernant une perturbation familiale » dans le bloc 24000 de Jim Bridger Road à Hidden Hills, au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles. À leur arrivée, les députés ont déclaré avoir déterminé que Liddell et sa femme « avaient été impliqués dans une altercation physique ». Liddell a été amené au commissariat du shérif de Lost Hills et accusé de batterie domestique. Liddell a été libéré de prison plus tard le même jour après avoir versé une caution de 20 000 $. Pour le moment, aucune autre information concernant l’incident n’a été publiée. Liddell devrait comparaître mercredi devant la Cour supérieure de Los Angeles à Van Nuys dans le cadre de cette affaire.

Liddell est l’un des combattants de l’UFC les plus connus et est connu pour ses combats avec Tito Ortiz, Randy Couture et Vitor Belfort. Il a remporté 28 victoires et huit défaites et a été en tête d’affiche de 13 événements UFC tout au long de sa carrière, qui a duré de 1998 à 2010. Il a été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC en 2009.