Chuck Potthast, fiancé de 90 jours, trolls le reste de la famille après la chute de la télévision avec Andrei

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode 90 Day Fiancé: Happily Ever After intitulé “Le temps ne guérit pas toutes les blessures”. Lisez à vos risques et périls !

Fiancé de 90 jours : heureux pour toujours ? coupler Andreï et Elizabeth « Libby » Castravet sont en désaccord avec ses frères et sœurs depuis qu’Andrei a rejoint son père Chuck Potthastl’entreprise familiale. Chuck a invité Libby et Andrei – ainsi que les frères et sœurs de Libby Rébecca, Jenn, et Charlie Potthast – à dîner pour, espérons-le, écraser le boeuf entre tout le monde une fois pour toutes. Mais comme ce fut le cas pour toutes les tentatives précédentes, ce dîner n’a fait qu’empirer les choses. Après le premier épisode en streaming pour les abonnés de Discovery +, Charlie a décidé de troller publiquement sa famille (et peut-être même ses fans) avec une publication sur les réseaux sociaux reflétant ce grondement.