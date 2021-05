Chuck Schuldiner de la mort honoré avec la guitare “ Stealth ” de BC Rich

BC Rich a annoncé le Chuck Schuldiner Stealth guitare. Dans les moindres détails, la société a pris grand soin de créer cette guitare qui représente fièrement la fin DÉCÈS l’héritage de la légende et la marque indélébile sur les guitaristes et le genre death metal.

Mandrin joué plusieurs BC Rich modèles tout au long de sa carrière révolutionnaire et significative. Le plus reconnaissable devait être son micro simple noir, manche traversant Furtivité. Dans un style résolu, Mandrin posé de nombreux riffs créatifs et féroces sur son BC Richs qui l’a lancé dans le statut d’icône en métal.

Il y aura deux versions disponibles pour Mandrin fans: production USA et importation coréenne. Les deux seront expédiés en août.

Schuldiner est décédé le 13 décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

Au cours des dernières années, DÉCÈSLe catalogue légendaire a fait l’objet d’une méticuleuse campagne de réédition via Registres de rechute.

Rechute a publié le tout premier DÉCÈS livre à onglets, avec 21 chansons classiques tabulées pour guitare de toute la discographie du groupe. Le livre, qui comprend la notation traditionnelle ainsi que la tablature, est également livré avec un téléchargement numérique de toutes les pistes.



Joyeux anniversaire Chuck! Chuck Schuldiner (1967-2001) était un innovateur musical. Chuck est surtout connu pour être le fondateur, … Publié par BC Rich le jeudi 13 mai 2021

