Chuck Schumer fait pression pour une réforme fédérale de la marijuana après la légalisation de New York

À la suite de la décision de New York de légaliser la marijuana plus tôt cette semaine, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-NY), a déclaré qu’il était prêt à passer à la réforme fédérale de la marijuana.

Dans une interview avec Politico, publiée samedi, Schumer a déclaré qu’il espérait que les opinions du président Joe Biden sur la législation sur le cannabis évolueraient, mais que cela se produise ou non, «à un moment donné, nous allons aller de l’avant, point final.

Les détails d’un projet de loi de réforme ne sont pas encore clairs – Schumer a déclaré à Politico que «vous devrez attendre et voir» – mais il a indiqué qu’une mesure «globale» est sur la table.

«Ce que nous voulons faire, c’est d’abord présenter notre projet de loi complet, puis commencer à nous asseoir avec des gens qui ne sont pas pour cela dans les deux parties», a déclaré Schumer. «Nous écouterions certainement quelques suggestions si cela amènerait plus de personnes à bord. Cela ne veut pas dire que nous allons jeter par-dessus bord des choses comme la radiation de disques – [things that are] très important pour nous – simplement parce que certaines personnes n’aiment pas ça.

Quelle que soit la proposition finale, Schumer a déclaré à Politico qu’il était «personnellement pour la légalisation. Et le projet de loi que nous présenterons va dans cette direction.

Depuis ce mois-ci, 15 États plus Washington, DC, ont légalisé la consommation de marijuana à des fins récréatives, et beaucoup d’autres ont soit décriminalisé la drogue, soit légalisé la marijuana à des fins médicales, ou les deux.

Selon Politico, plus de 40 pour cent de la population américaine vit dans ces 15 États où la marijuana est maintenant légale; cependant, la drogue est toujours illégale au niveau fédéral.

Biden, pour sa part, a déclaré qu’il soutenait la décriminalisation de la drogue et laissait l’utilisation récréative aux États, selon The Verge.

Comme l’a expliqué German Lopez de Vox en 2019, il y a une différence entre la dépénalisation de la marijuana et sa légalisation pure et simple.

Selon Lopez, «la décriminalisation élimine généralement la prison ou la prison pour possession limitée de marijuana, mais certaines autres sanctions restent en place, traitant une infraction mineure liée à la marijuana plus comme une infraction mineure au code de la route».

La légalisation, cependant, est plus large et «est généralement considérée comme la suppression de toutes les sanctions imposées par le gouvernement pour possession et consommation de marijuana. Dans la plupart des cas, mais pas dans tous, la légalisation ouvre également la voie à la vente légale et à la culture domestique de marijuana. »

Un nouvel espoir pour une législation sur la marijuana au Sénat

En décembre 2020, la Chambre dirigée par les démocrates a voté 228 contre 164 pour adopter la loi sur l’opportunité, le réinvestissement et la radiation de la marijuana (MORE), qui légaliserait la marijuana aux États-Unis. Le vice-président Kamala Harris, alors sénateur, a parrainé la version du projet de loi au Sénat, mais elle n’a jamais reçu de vote dans la chambre alors contrôlée par les républicains.

Cependant, avec Schumer tenant maintenant le marteau du chef de la majorité au Sénat, les perspectives d’un projet de loi similaire sont beaucoup plus ensoleillées. En réponse à une question de Politico cette semaine, Schumer a suggéré que des sénateurs républicains «soutiennent le retrait du cannabis de la loi sur les substances contrôlées».

De plus, a-t-il déclaré, «le fait que chaque membre saura une fois que nous présenterons ce projet de loi – non seulement qu’il a mon soutien, mais qu’il viendra au sol pour un vote – va aider à faire avancer les choses de manière très façon. »

Certains experts sont moins sûrs – John Hudak, directeur adjoint du Center for Effective Public Management de la Brookings Institution, qui a également écrit un livre sur la marijuana, a déclaré à The Verge qu’il ne pensait pas que la légalisation de la marijuana avait les voix pour survivre à l’obstruction systématique. au Sénat – mais la réforme du cannabis reste largement populaire auprès des électeurs.

La légalisation de la marijuana est incroyablement populaire aux États-Unis

Le soutien public à la légalisation de la marijuana a augmenté régulièrement au fil du temps, selon Gallup, et a atteint un niveau record en 2020 avec 68% des Américains soutenant la politique.

Le projet de loi spécifique adopté par la Chambre l’année dernière est également très populaire: selon Morning Consult, 66% de tous les électeurs ont déclaré qu’ils soutenaient la loi MORE en décembre 2020.

Et bien que les républicains soient à la traîne des indépendants et des démocrates dans leur soutien à la légalisation, le projet de loi a le soutien de la majorité même parmi les électeurs du GOP: 51% des républicains ont déclaré qu’ils soutenaient assez ou fortement la législation, bien que seuls cinq représentants républicains aient voté pour.

Selon Schumer, ce soutien généralisé, ainsi que le succès de la légalisation au niveau de l’État, a contribué à façonner sa position actuelle sur la légalisation de la marijuana.

«La légalisation des États a remarquablement bien fonctionné», a-t-il déclaré à Politico. «Ils ont été un grand succès. Le défilé d’horribles n’a jamais eu lieu et les gens ont eu plus de liberté. Et les gens de ces États semblent très heureux. … Lorsqu’un État comme le Dakota du Sud vote par référendum pour légaliser, vous savez qu’il y a quelque chose qui se passe.