Chuck Schumer signale qu’il pourrait annuler la récréation d’août ⋆ 10z viral

Vendredi, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-NY), a informé son caucus démocrate qu’il pourrait annuler les vacances prévues en août afin de consacrer plus d’énergie à l’adoption des propositions d’infrastructure et de droits de vote du président Joe Biden.

“Mon intention pour cette période de travail est que le Sénat examine à la fois la législation bipartite sur les infrastructures et une résolution budgétaire avec des instructions de réconciliation, ce qui est la première étape pour adopter une législation à travers le processus de réconciliation”, a écrit Schumer dans une lettre rapportée par The Hill. . « Veuillez noter que le temps presse et que nous avons beaucoup de travail à faire. Les sénateurs doivent être préparés à la possibilité de travailler de longues nuits, les week-ends et de rester à Washington pendant la période de travail d’État précédemment prévue en août. »

Schumer a déclaré que bien que les progrès progressent lentement, l’importance de marquer la coopération bipartite est primordiale si le Congrès espère accomplir ce que le peuple les a élus pour réaliser lors des élections de 2020.

« Lorsque le Sénat reprendra ses travaux, nous continuerons à travailler pour adopter le plan américain pour l’emploi et les familles du président Biden. Comme je l’ai dit pendant des semaines, les discussions sur les infrastructures se sont poursuivies régulièrement sur deux voies », a écrit Schumer. “Sur la piste des infrastructures bipartites, nos comités travaillent sans relâche avec la Maison Blanche et le groupe d’infrastructure bipartite pour transformer leur récent accord en législation.”

Schumer a également déclaré que l’adoption d’un budget est une priorité absolue pour les législateurs.

“Sur la deuxième piste, la commission sénatoriale du budget poursuit ses travaux sur une résolution budgétaire pour l’exercice 2022 pour promulguer les éléments restants du plan américain pour l’emploi et la famille, en particulier les dispositions sur le changement climatique, les soins de santé et l’économie solidaire”, a-t-il déclaré.

Schumer a ajouté que l’obstruction du GOP à la loi For the People le mois dernier n’était que le début de la lutte pour protéger et renforcer les droits de vote aux États-Unis.

« Je veux être très clair : le vote du mois dernier a représenté le point de départ, et non la ligne d’arrivée, dans notre combat pour protéger notre démocratie. En tant que chef de la majorité, je me réserve le droit de ramener la législation sur les droits de vote et la réforme de la démocratie pour un autre vote au Sénat », a-t-il déclaré. “Nous avons encore beaucoup plus de travail important à faire et les éléments décrits dans cette lettre ne représentent pas une liste exhaustive car il pourrait y en avoir plus que le Sénat considère cette période de travail.”

