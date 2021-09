Chuck Todd, conflit d’intérêts flagrant, modérateur du 2e débat du gouverneur de Virginie ⋆ 10z viral

in

Les candidats au poste de gouverneur de Virginie s’engagent dans leur deuxième débat ce soir sur WRC, la station locale de NBC à Washington. Le modérateur est Chuck Todd. C’est un choix intéressant, car l’épouse de Chuck, Kristian Denny, a été active dans le conseil et les dons aux candidats démocrates en Virginie.

Au cours du cycle électoral de 2020, la société de conseil politique de Denny, Maverick Strategies & Mail, a de nouveau aidé la campagne Bernie Sanders pour le président, gagnant 919 680 $ dans le processus. La campagne Bernie a perdu près de 2 millions de dollars avec cette entreprise au cours du cycle 2016.

Chuck Todd ne m’a pas fait de commentaires sur ce conflit lorsque je l’ai demandé en 2016.

Sur le site Web de Maverick Strategies, sous la biographie «Who We Are» de Denny, ils vantent qu’elle a «créé et conçu le premier programme de publipostage pour le candidat à la présidentielle Bernie Sanders dans l’état critique de l’Iowa pendant les primaires présidentielles démocrates». Le titre était “FAIRE LA DIFFÉRENCE QUAND C’EST IMPORTANT”.

Plus récemment en Virginie, Denny a fait un don de 500 $ en 2019 à Energized for Change PAC, formé par la présidente de Virginia House Eileen Filler-Corn « pour protéger notre majorité démocrate à la Virginia House of Delegates ». Elle a fait un don de 100 $ à Filler-Corn en 2010.

Au cours du cycle 2018, Denny a contribué le maximum de 5 400 $ à la campagne de réélection du sénateur Tim Kaine. Elle est surtout connue en tant que stratège qui a aidé le sénateur Jim Webb à battre le sénateur républicain sortant George Allen en 2006. Elle a également travaillé brièvement au comité exploratoire présidentiel de Webb en 2014.

M. et Mme Todd ont organisé un dîner en 2015 en l’honneur de la directrice des communications d’Hillary Clinton, Jennifer Palmieri.

Quant à McAuliffe, Denny a présenté sa stratégie comme « intelligente » dans le Washington Post lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au poste de gouverneur en 2009, où il est arrivé deuxième de la primaire démocrate :