Chuck Todd de NBC appelle à la sécurité alors que le candidat tiers de Virginie perturbe le débat McAuliffe-Youngkin

Les gros titres des médias le 28 septembre

Dans les médias d’aujourd’hui, l’accusatrice de harcèlement sexuel de Chris Cuomo dit que l’hôte de CNN n’a pas changé depuis qu’elle l’a pelotée, « The View » aborde leur fiasco des tests COVID, et des sources disent qu’une productrice de CNN a quitté « Cuomo Prime Time » après s’être sentie « menacée » par l’ancre du même nom

Le présentateur de NBC News, Chuck Todd, a perdu le contrôle du deuxième et dernier débat au poste de gouverneur de Virginie entre Terry McAuliffe et Glenn Youngkin après qu’un candidat tiers ait perturbé l’affrontement politique du public.

La princesse Blanding, candidate progressiste du Parti de la libération, a commencé à crier vers la scène environ 15 minutes après le début du rendez-vous.

LE PANÉLISTE SE RETIRE DU PROCHAIN ​​DÉBAT MCAULIFFE-YOUNGKIN APRÈS QUE DES TWEETS ONT ATTAQUÉ GOP, LES ÉVANGÉLIQUES SURFACE

« Je suis sur le bulletin de vote ! Pourquoi ne suis-je pas sur cette scène ? » demanda Blanding. “Ce n’est pas de la démocratie !”

Elle s’est moquée de McAuliffe en disant au démocrate : “Tu ne vas pas gagner Terry.”

Blanding, qui était accompagné de quelques supporters, s’est fait entendre crier “J’ai travaillé très dur pour être sur le bulletin de vote” lors de l’émission.

Todd a tenté de poursuivre le débat, disant à plusieurs reprises à Blanding “merci” alors qu’elle continuait à crier contre le modéré.

LE PROJET LINCOLN MOQUÉ POUR L’AVERTISSEMENT DU CANDIDAT AU GOUVERNEMENT DU GOP YOUNGKIN « NOUS VENONS POUR VOUS » : il n’a « pas 18 ans »

Finalement, l’animateur de “Meet the Press” a perdu patience.

“Très bien, la sécurité,” appela Todd pour des renforts.

Peu de temps après, Todd l’a emmené à une pause publicitaire.

Après avoir quitté l’auditorium, Blanding a parlé aux journalistes de ce qui venait de se passer.

“Je viens de dire très clairement que je suis candidat pour faire savoir aux Virginiens que leur censure de ma candidature est raciste. C’est très sexiste. C’est très oppressant. Et c’est une forme de suppression des électeurs”, a déclaré Blanding. “Leur objectif est de s’assurer que les Virginiens ne savent pas que j’existe afin qu’ils sentent qu’ils doivent choisir entre le moindre de deux maux.”

VIRGINIA GUBERNATORIAL DEBAT DRAMA CENTRÉ SUR LES LIENS DE MCAULIFFE AVEC CLINTON FOUNDATION

Blanding a affirmé qu’elle “a dû travailler dix fois plus fort” pour être élue et que c’est “un tas de taureaux —” pour qu’elle soit soumise à s’asseoir dans le public.

“Je ne serai pas réduit au silence”, a juré Blanding.

La candidate progressiste a ensuite critiqué les médias pour la couverture minimale que sa campagne a reçue, affirmant que la plupart des médias “ne diffusent même pas” aucune de ses interviews ou de ses médias la “cite mal”.

“Alors, devinez quoi? Je refuse de respecter le jeu et les règles du duopole”, a déclaré Blanding. “Pour moi, pour que les Virginiens assurent notre juste place, nous la prendrons. Je ne vais plus demander. On nous a dit de faire confiance au système, et le système est censé garder les candidats tiers opprimés, pour s’assurer que les gens ne les connaissent pas.”

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’ai fait tout ce que j’avais à faire pour être sur le bulletin de vote. Pourquoi ne suis-je pas en mesure de participer au débat ? Nous avons ces deux hommes blancs riches qui sont assis là-bas et vous n’entendez personne rapporter que je suis la seule femme noire dans l’histoire de la Virginie à figurer sur le bulletin de vote. Mais je ne peux pas faire entendre ma voix ? Je ne peux pas parler et représenter les voix, les points de vue et les préoccupations des Virginiens ? Encore une fois, ce n’est pas bien. Et pour que les gens s’assoient là-dedans – tout ce que j’écoute autour de moi, ce sont des gens qui parlent de leur temps partagé et de leurs investissements alors que nous avons des gens qui n’ont nulle part où vivre et se poser la tête », a ajouté Blanding.