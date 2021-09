Chuck Todd de NBC dit que Biden a «une assez grosse crise de crédibilité» après les revers du week-end

in

L’animateur de NBC Chuck Todd a eu des critiques cinglantes à l’encontre du président Joe Biden après une série de revers répétés au cours du week-end.

Todd est apparu en tant qu’invité sur “Sunday Today with Willie Geist” de NBC pour discuter des échecs politiques répétés de Biden, notamment l’échec de la frappe de drones à Kaboul, le rappel par la France de ses ambassadeurs américains et le rejet par la FDA des injections de rappel pour COVID-19 pour les personnes de moins de 65 ans. Étant donné que Biden envisage de s’adresser aux Nations Unies mardi, Geist s’est demandé ce que les gens devaient attendre du président.

“Comment la Maison Blanche gère-t-elle tout cela, et qu’attendez-vous du président de l’ONU mardi ?” demanda Geist.

Todd, contrairement à son point de vue précédent sur le retrait de l’Afghanistan, a admis que Biden avait “une assez grosse crise de crédibilité” après le week-end dernier.

“Eh bien, écoutez, je pense qu’il a une assez grosse crise de crédibilité entre les mains parce que tous ces problèmes sont apparus à certains égards après qu’il ait dit quelque chose d’exact opposé”, a déclaré Todd.

En plus des difficultés du week-end dernier, Todd a également inclus la crise frontalière comme un “problème plus important” pour l’administration Biden.

“Et bien sûr, la frontière. Nous pouvons parler des problèmes de frontière, vous pourriez dire qu’ils se préparent depuis des années, mais il est assez clair que nous avons un problème plus grave maintenant que nous n’en avons eu depuis des années, et ces politiques ont l’a transformé en un aimant », a déclaré Todd.

À partir de là, Todd a posé que Biden avait “beaucoup de travail à faire” pour sauver sa crédibilité sur la scène mondiale à travers son discours à l’ONU.

“Il a beaucoup de travail à faire. Le discours de l’ONU, écoutez, il a des problèmes de crédibilité sur la scène mondiale. [He has] pour s’assurer que les gens considèrent toujours l’Amérique comme non seulement une démocratie stable, mais un leader compétent du monde libre en ce moment. Alors écoutez, il a beaucoup de travail à faire”, a déclaré Todd.”

Enfin, Todd a offert un certain optimisme au président en lui conseillant de se concentrer sur le prochain projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars des démocrates et ses chances de passer le Congrès.

“Je pense que le mois prochain sera probablement encore difficile pour lui politiquement parce qu’il doit faire passer ce gros projet de loi par le Congrès. S’il peut faire adopter cette chose, Willie, je pense qu’il peut commencer à prendre quelques respirations ici un peu , mais il a beaucoup en jeu ici ce mois-ci. C’est sûr”, a déclaré Todd.

Le président Biden s’adressera aux Nations Unies pour la première fois depuis son entrée en fonction mardi.