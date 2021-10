Les gros titres des médias le 18 octobre

Dans les médias d’aujourd’hui, NBC vérifie les faits sur les commentaires du superdiffuseur COVID d’Anthony Fauci, Jon Stewart dit que les médias font une » erreur » en faisant de Trump un » super-vilain « , et Brian Stelter de CNN s’inquiète du fait que le scandale de montage de Katie Couric nuit davantage à la réputation des médias

Le directeur politique de NBC News, Chuck Todd, a dénoncé le président Biden et la Maison Blanche au milieu des querelles internes des démocrates au sujet des deux projets de loi de dépenses de mille milliards de dollars débattus à Capitol Hill.

Le « dimanche aujourd’hui », l’animateur Willie Geist a énuméré l’agenda bloqué du président Biden au Congrès de l’échec de l’adoption d’un projet de loi de vote et de la réforme de la police ainsi que le projet de loi bipartite sur les infrastructures et le projet de loi géant sur les dépenses sociales poussé par les législateurs progressistes, demandant à Todd « quand est-ce que cela se fait ? »

« Le président Biden doit s’impliquer davantage », a répondu Todd. « Le seul qui a fait des progrès est l’accord bipartite sur les infrastructures. Pourquoi cela a-t-il progressé ? Eh bien, la Maison Blanche a mené les négociations ici. »

CHUCK TODD DE NBC Suggère que Trump est à blâmer pour le fait que les médias n’ont pas mis un «projecteur» sur les «problèmes» de DEM

Le modérateur de « Meet the Press » s’est souvenu d’avoir vu un reportage sur la Maison Blanche « être frustré par le Congrès » et comment « je suis assis ici en train de me dire : ‘Eh bien, vous pouvez faire quelque chose !' »

« En fin de compte, le pouvoir de la présidence est que vous êtes le chef du parti et que vous êtes également une entité de convocation. Mettez Manchin, Sanders dans une pièce! » s’est exclamé Todd, faisant référence aux sénateurs de Virginie-Occidentale et du Vermont.

Le présentateur de MSNBC a ensuite fait référence à la poussière entre Sanders et Manchin après que le législateur progressiste a écrit un éditorial dans un important journal de Virginie-Occidentale faisant pression sur son collègue plus modéré pour sa position sur la réduction du prix de la facture de dépenses de 3 500 milliards de dollars, disant à Geist » nous devrions être beaucoup plus loin de cette » notion qu’une telle proposition poussée par Sanders n’est plus possible.

PHOTO DE DOSSIER: Le sénateur Joe Manchin (D-WV) entouré de journalistes alors qu’il quittait le bâtiment du Capitole alors que les négociations sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures se poursuivent entre les sénateurs américains, les représentants et les négociateurs de la Maison Blanche au Capitole des États-Unis sur Capitol Hill à Washington, États-Unis, septembre 30, 2021. REUTERS/Elizabeth Frantz/Fichier Photo

« Donc, le fait que nous soyons toujours dans cet endroit où nous avons ce public dans les deux sens à propos de quelque chose qui n’est pas la réalité – en fin de compte, je pense que le fardeau incombe à la Maison Blanche », a déclaré Todd. « Ils doivent prendre le contrôle de cela. Ils doivent en quelque sorte comprendre la réalité – les yeux politiques sont devenus plus gros que leur ventre au Congrès et je pense que c’est à la Maison Blanche de les retirer et ils ne l’ont pas fait . Ils ont laissé le Congrès accomplir sa volonté et en ce moment, sa volonté est dans l’impasse. »

« Ouais, » acquiesça Geist. « Et tout ce que nous voyons, ce sont des combats internes entre des sénateurs de haut niveau à ce stade. »