Chuck Todd presse le maire de New York au sujet du mandat de vaccination

Ancre NBC et MSNBC Chuck Todd pressé le maire de New York Bill de Blasio jeudi sur le mandat de vaccination de la ville pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Pour le moment, les 5 à 11 ans ne peuvent recevoir que le vaccin Pfizer-BioNTech Covid, qui a été autorisé pour une utilisation d’urgence pour ce groupe d’âge et pleinement autorisé pour les 16 ans et plus.

Lundi, la ville a promulgué des mandats de vaccination pour les enfants d’au moins cinq ans et pour les travailleurs du secteur privé.

Au cours du MTP Daily de jeudi, Todd, qui est parent de deux enfants, a demandé à De Blasio, qui a également deux enfants : ? »

De Blasio a répondu :

Chuck, je pense en tant que parent moi-même. Quand mes enfants étaient plus jeunes, tout ce à quoi je pensais, la première chose à laquelle je pensais était leur santé et leur bien-être. Et nous voyons maintenant la variante Omicron, elle a un impact particulièrement important sur les jeunes. Nous constatons également que cela se propage très, très rapidement. Cette variante est rapide. Nous devons être plus rapides. Il s’agit donc de protéger les enfants et de protéger notre ville. Ceci, rappelez-vous, ce mandat particulier est pour des choses comme les repas et les divertissements à l’intérieur. Il ne s’agit pas de savoir si vous pouvez aller à l’école ou autre chose. C’est un choix si une famille veut participer à ces choses, nous disons aidez à garder votre propre enfant en sécurité mais aussi tout le monde autour de vous en sécurité. Une des raisons pour lesquelles les restaurants de la ville de New York sont à nouveau pleins est que nous avons mis en place un mandat de vaccination et que les clients savent qu’ils sont en sécurité et que les employés savent qu’ils sont en sécurité. Et nous devons continuer à construire là-dessus parce que Omicron nous a abattus, l’hiver s’abat sur nous. Nous devons aller plus loin maintenant.

Todd a suivi et a déclaré que, lorsqu’ils examinaient «la question de l’autorisation d’urgence», les parents voudront peut-être attendre que le vaccin obtienne l’autorisation complète.

«Êtes-vous empathique ici envers les parents qui veulent juste faire une pause ? Ils sont vaccinés », a déclaré Todd. « Vous savez qu’ils gardent leurs enfants dans un certain ensemble de paramètres s’ils se soucient eux-mêmes suffisamment d’être vaccinés. Pourquoi ne pas faire confiance un peu aux parents là-dessus ?

De Blasio a répondu :

Je fais entièrement confiance aux parents, Chuck, et je pense que c’est évidemment le choix de chaque parent de faire pour son propre enfant. Mais je dois vous dire qu’en fin de compte, nous réfléchissons à ce qui empêchera une pandémie de provoquer à nouveau la fermeture de notre ville. Nous avons déjà vécu ça. Les restrictions, la fermeture. Il s’agit de quelque chose de plus grand. Alors écoute, je t’entends haut et fort. Par exemple, si un enfant a une condition physique qui rend une vaccination impossible, nous laissons absolument de la place pour l’hébergement médical, ce genre de situation. Mais pour la grande majorité des enfants, nous savons que la vaccination les protégera. Nous savons, nous avons vu un schéma maintenant, avec le vaccin depuis des mois et des mois et des mois que nous savons qu’il fonctionne et le plus grand danger est que le jeune attrape Covid puis le ramène à la maison, y compris aux membres plus âgés de la famille qui pourraient vraiment être en danger. Donc j’ai de l’empathie. Et je pense qu’il y a eu beaucoup de luttes dans les familles, en pensant à ces problèmes. Il y a aussi eu beaucoup de désinformation.

Regardez ci-dessus, via MSNBC.

