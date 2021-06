Chuck Todd se fait piquer alors que le journaliste de PBS dévoile des faits sur son récit critique de la théorie de la race – RedState ⋆ .

La course est lancée dans le MSM pour écraser le mouvement contre l’enseignement de la théorie critique de la race dans les salles de classe des écoles publiques alors qu’il prend de l’ampleur à travers le pays, avec de plus en plus de parents, d’étudiants et d’éducateurs qui s’élèvent dans l’opposition.

Nous n’avons pas besoin de chercher plus loin pour des exemples de la façon dont se déroule la guerre des médias contre les critiques du CRT que l’animateur de « Meet the Press » Chuck Todd, qui s’est donné pour mission ces dernières semaines de proclamer que le soulèvement contre la théorie de la race critique n’est rien de plus une fausse campagne d’indignation « créée à partir de rien par quelques producteurs de médias de droite » qui inquiète les enseignants quant à savoir si « les Tucker Carlsons du monde les assassineront de caractère ».

La dernière attaque de Todd sur la conviction qu’il devrait même y avoir un problème avec le CRT en premier lieu est survenue lors de l’émission MTP de dimanche sur NBC News. Au lieu de suggérer que les citoyens inquiets qui assistaient aux réunions du conseil scolaire pour mettre en garde contre l’enseignement du CRT étaient induits en erreur par Tucker Carlson, la journaliste de PBS Amna Nawaz s’est appuyée sur son reportage de première main sur le foyer du CRT dans le comté de Loudoun en Virginie pour souligner que le problème « mobilisait les gens et résonnait très profondément » :

Et spécifique à cette idée de théorie critique de la race, je dois vous dire que je viens de passer du temps à faire un reportage sur ce comté de Virginie à environ une heure de Washington. Et à [GOP strategist and MTP panelist Brad Todd’s] point, c’est quelque chose qui mobilise les gens et résonne très profondément. Il faisait environ 100 degrés par jour. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de parents, pour la plupart blancs, dans ce comté en grande partie riche, se sont présentés à une réunion du conseil scolaire – pour beaucoup d’entre eux, la toute première réunion du conseil scolaire à laquelle ils avaient assisté – précisément à cause de ce problème.

Les choses étaient encore plus compliquées pour Todd, que l’on pouvait voir dans le clip ci-dessous, était en train de réfuter ce qui était dit, lorsque le stratège du GOP Brad Todd (aucune relation) a correctement noté qu’il s’agissait d’un mouvement populaire dirigé par des personnes qui étaient devenues marre du système éducatif après le début de la pandémie :

Brad Todd : Il est important de noter que vous avez mentionné la théorie critique de la race à quelques reprises. Il s’agit d’un contrecoup dirigé par les parents au niveau local.

Chuck Todd : Mais c’est fabriqué —

Brad Todd : Non.

Chuck Todd : – et puis en quelque sorte –

Brad Todd : – fonctionnaires élus –

Chuck Todd : — le feu était allumé.

Brad Todd : Je ne suis pas d’accord. Je pense que cela a commencé parce que les parents l’ont eu avec la bureaucratie de l’éducation après Covid. Ils en ont marre. Ils ont tendance à faire confiance aux démocrates en ce qui concerne le financement de l’éducation, mais ils font confiance aux républicains pour la responsabilité de l’éducation. Je pense que le contrecoup que vous voyez sur la théorie critique de la race dans les écoles est un autre exemple de parents essayant de tenir les éducateurs responsables.

Un Chuck Todd visiblement agité s’est ensuite tourné vers l’analyste politique de gauche de NBC, Cornell Belcher, pour le sauver. Regarder:

Critique parentale de la théorie critique de la race «fabriquée» par l’hôte #MTP @ChuckTodd. Analyste politique NBC/MSNBC @CornellBelcher : « Un autre outil dans la boîte à outils du croque-mitaine tribal racial pour conduire et enflammer le tribalisme… C’est Trump 2.0… C’est organisé et payé. pic.twitter.com/LoPPx6QW3q – Brent Baker (@BrentHBaker) 20 juin 2021

Les médias et les démocrates ont désespérément besoin que les Joes et Janes moyens croient que la théorie de la race critique n’est pas vraiment une chose, n’est pas vraiment une menace pour l’éducation et l’avenir de vos enfants. L’opposition croissante contre la pression pour la mettre en œuvre dans les salles de classe américaines, cependant, est un signal puissant pour les Usual Suspects que les personnes qu’ils essaient le plus de convaincre ne l’achètent tout simplement pas.

En rapport: La réaction de Chuck Todd au rapport d’IG justifiant Trump, Barr sur le nettoyage du parc DC est tout