Chuck Wright de Quiet Riot au retour de Rudy Sarzo : ” J’ai soutenu le groupe ” pendant 40 ans et je continuerai à le faire “

ÉMEUTE CALME bassiste Chuck Wright a fait ses premiers commentaires publics depuis l’annonce que l’ancien bassiste du groupe, Rudy Sarzo, reviendra dans le groupe après une absence de 18 ans.

Rudy était l’un des membres fondateurs de la légendaire « Santé du métal » s’aligner. Il jouait de la basse sur le « Santé du métal » album, qui s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires et a engendré les succès “Sperme sur sentir le bruit” et « Santé du métal » et sur le dossier de suivi « Condition critique ». Wright a fait partie de ÉMEUTE CALME, par intermittence, depuis 1982, ayant initialement été impliqué dans le « Santé du métal » enregistrements (il jouait de la basse sur les pistes « Santé du métal » et “Je ne veux pas te laisser partir”).

Deux jours après l’annonce de Rudy rejoindra ÉMEUTE CALME enregistrer et tourner avec le groupe à partir de 2022, Wright a publié la déclaration suivante à Metal Sludge : « J’ai soutenu ÉMEUTE CALME pendant 40 ans et continuera de le faire. Je finirai 2021 avec eux et j’apporterai 110% comme je le fais toujours.

“Au cours des 18 derniers mois, je me suis concentré sur la composition et l’enregistrement. J’ai l’intention de sortir un album solo très diversifié avec plus de 20 artistes invités de groupes dont MONSIEUR. GRAND, RANGÉE DE DÉPANNAGE, TESLA, THÉÂTRE DU RÊVE, ASIE, VOITURE JEFFERSON, et d’autres. Je continuerai également à faire vivre le rock and roll à Hollywood avec « Nuit de confiture ultime », mon événement de résidence de longue date au légendaire Whisky A Go Go.”

Sarzo est apparu dans les vidéoclips les plus remarquables de la MTV âge et a tourné avec le groupe jusqu’en 1985 et à nouveau de 1997 à 2003. Pendant ses années hors du groupe, Sarzo était membre de OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC, DIO, BLEU YSTER CULTE, Geoff Tate‘s QUEENSRŸCHE et LA DEVINE QUI.

Wright apparaît sur neuf ÉMEUTE CALME albums. Il a été un auteur-compositeur sur les années 1986 “QRIII” et a été présenté dans la vidéo du groupe pour “Les Sauvages Et Les Jeunes”, entre autres. Wright a également participé à plus de 100 projets d’enregistrement tout au long de sa brillante carrière.

En mai 2020, Wright a sorti son tout premier clip solo, pour une chanson intitulée “Le poids du silence”.

