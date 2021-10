Chucky apporte une nouvelle bande-son !! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter quelques chansons du film Chucky que vous avez sûrement entendues et qu’il vaut la peine de se baigner ou de faire de l’exercice en ces derniers jours d’octobre de terreur avec cette musique pour nous rendre très sombre. Oserez-vous écouter les chansons seul?

Eh bien, Chucky est un film d’horreur, qui honnêtement ne nous fait pas tous peur, personnellement je n’ai pas peur, avez-vous peur ? Chucky est en fait un film basé sur une histoire vraie, en fait cette histoire est devenue une tendance dans tiktok, révélant la vraie poupée diabolique, qui physiquement ne ressemble pas à la Chucky du film que nous connaissons tous, la vraie poupée est chiffon , sans aucune blague, mais qui dirait que c’est une Annabelle mais en homme. WHAAAAT !?!?!

Eh bien, Chucky a en fait un nom complet, il s’appelle « Charles Lee Ray » et est un personnage fictif, « entre guillemets » de la saga du film d’horreur Child’s Play, et a été créé par Don Mancini. Chucky lui-même est décrit comme une poupée possédée par l’esprit d’un meurtrier nommé Charles Lee Ray, et cela a été fait grâce à la magie vaudou ou à la sorcellerie (sérieusement, les amis ne font pas ça à vos partenaires, car ils finissent comme Chucky )

Cela dit, que diriez-vous de passer à quelques chansons de la bande originale du film Chucky !

Le lien que nous vous laissons ci-dessous est la bande originale la plus ancienne du premier film de Chucky, https://www.youtube.com/watch?v=ZBOcY6YX9Tw, dans ce lien vous pouvez profiter de toutes les chansons, il convient de mentionner que ce lien avec la bande originale de Chucky, il dépasse près de deux millions de reproductions. Titre principal – Joseph Loduca à la recherche soudaine de Chucky – Joseph Loduca Bled pendant des jours – Statique – x Rendez-vous en enfer – Aimant de monstre

Ce sont quelques-unes des chansons que vous pouvez apprécier