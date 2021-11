Chucky renouvelé pour la saison 2 à USA Network, Syfy

Chucky a été renouvelé pour la saison 2 sur USA Network et Syfy, selon Variety.

Il s’agit d’un beau vote de confiance des deux réseaux pour l’émission, qui a été créée simultanément sur USA Network et Syfy le 12 octobre cet automne. Présentée comme une histoire « d’arrivée de rage », la série présente la poupée tueuse emblématique dans un spin-off de la longue série d’horreur Child’s Play, mais qui aborde les thèmes de la sexualité, de l’intimidation, de la vie domestique et du meurtre.

« Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky », a déclaré le créateur, showrunner et producteur exécutif de la série Don Mancini. « Un grand merci à nos partenaires aux États-Unis, Syfy et UCP pour leur incroyable soutien et leurs conseils qui ont amené Chucky au petit écran, plus grand que jamais. » Mancini a également ajouté que Chucky envoyait ses « mercis toujours éternels » avec un message disant: « Ce n’est pas fini, pas de loin. Tu ferais mieux de faire attention à tes arrières en 2022! »

À l’exception du remake de 2019, Mancini a écrit tous les films de la série à ce jour et a réalisé les trois derniers. Mancini a également écrit chaque épisode de la série et réalisé le premier épisode, intitulé « Death by Misadventure ».

Le nouveau casting de la série comprend Zackary Arthur (Transparent), Bjorgvin Arnarson (Le septième jour), Teo Briones (Ratched), Lexa Doig (Stargate SG-1), Alyvia Alyn Lind (Les jeunes et les agités), Devon Sawa (Destination finale ) et Barbara Alyn Woods (One Tree Hill).