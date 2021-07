Chucky revient dans de nouvelles images de la série télévisée Child’s Play ⋆ .

in

Suite d’une nouvelle bande-annonce pour la série d’horreur Chucky plus tôt cette semaine, six nouvelles images ont été publiées de la prochaine suite sur petit écran de Don Mancini de son original Un jeu d’enfant la franchise; Découvrez-les ici…

Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée à une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commence à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée démoniaque en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire.

Chucky sortira le 12 octobre sur Syfy et présentera une distribution qui comprend les vétérans de la franchise Brad Dourif, Jennifer Tilly et Fiona Dourif aux côtés de Zackary Arthur, Teo Briones, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Devon Sawa, Lexa Doig et Barbara Alyn Woods.

