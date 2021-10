Chucky Review – Votre ami jusqu’à la fin est à la hauteur de ses vieux tours

Alors que Chucky, la nouvelle émission télévisée des États-Unis et de Syfy, est techniquement un renouveau de la franchise originale Child’s Play, ce n’est pas comme si Chucky, la poupée meurtrière possédée par le tueur en série Charles Lee Ray, était partie depuis si longtemps. Même en mettant de côté le redémarrage du film de 2019, la dernière installation de la série originale était Cult of Chucky en 2017. Maintenant, la poupée de meurtre préférée de tout le monde est de retour pour une continuation de la franchise qui reprend là où ce film s’est arrêté.

C’est à la fois une bénédiction et une malédiction pour la nouvelle série. Il y a des choses à propos de Chucky qui vous ramèneront immédiatement dans l’état d’esprit des films Un jeu d’enfant, du retour de Brad Dourif pour fournir la voix parfaitement maniaque de la poupée possédée, au sarcasme et à la violence que le personnage dégage dans pratiquement tout ce qu’il fait. C’est dans ces moments-là que Chucky est à son meilleur dans les quatre épisodes proposés à la critique. Il y a des tueries vraiment excellentes, beaucoup de jurons et de caquets pour Chucky, et un sentiment d’appréhension alors que vous vous demandez qui va finir du mauvais côté d’un couteau ensuite.

Quant à la malédiction, Chucky fait quelque chose dont cette franchise – et pratiquement toutes les séries slasher – n’a pas besoin. Cela donne à Chucky une histoire d’origine. Des flashbacks sur les premiers meurtres d’un jeune Charles Lee Ray sont présentés. Bien qu’ils s’inscrivent dans l’histoire de la série, alors que la poupée psychotique cherche à transmettre sa sagesse meurtrière à un adolescent, ces retours sur ce qui a “créé le monstre” apportent rarement quelque chose de valable à l’histoire. C’est le cas ici, car ce qui rend la franchise Child’s Play – et par extension, Chucky – si spéciale n’est pas ce qui a conduit Ray à devenir un tueur en premier lieu, mais plutôt que son âme continue de posséder une ligne de chair de poule à la recherche de poupées.

Il est compréhensible que le créateur de la franchise Don Mancini veuille explorer une nouvelle facette du personnage qu’il écrit depuis les années 1980, mais c’est tout à fait inutile. De plus, cela enlève la peur.

L’autre problème majeur de la série est également lié à l’écriture. Au début des épisodes de revue, une grande partie du dialogue semble inauthentique, qu’il s’agisse de la façon dont les adolescents interagissent avec leurs parents ou entre eux, en particulier lorsqu’un adolescent vante qu’une vidéo qu’il a publiée en ligne a eu 400 vues comme si c’était la définition de viral . Il y a même un cas où un enseignant lance une bombe F sur un élève en classe qui se sentait absolument irréaliste et plus comme s’il utilisait les règles de langage pour adultes assouplies sur le câble plus qu’autre chose.

Ce sont ces moments qui vous sortent de Chucky, plutôt que de vous aider à vous installer. Heureusement, au fur et à mesure que la série avance, la dynamique entre les différents personnages devient plus engageante et le dialogue est atténué afin de ne pas ressortir comme un pouce endolori .

Heureusement, même avec ces problèmes, Chucky fonctionne toujours dans le prolongement de la franchise. Il n’est pas tout à fait expliqué comment l’âme de Charles Lee Ray s’est liée à cette nouvelle poupée Chucky que l’adolescent Jake (Zackary Arthur) trouve lors d’un vide-grenier, mais voir le côté manipulateur de la poupée tente de convaincre le jeune homme en difficulté qu’il veut aussi devenir un tueur est assez amusant. Il en va de même de la tuerie qui commence à apparaître alors que Chucky reprend ses habitudes meurtrières.

C’est à ce moment-là que Chucky est à son meilleur, lorsque la poupée tueuse distribue la violence, alors que Jake oscille entre vouloir arrêter son ami jusqu’à la fin et se demander si la poupée a raison de tuer ceux qui lui ont fait du tort. Regarder Jake lutter pour céder au chaos qui l’entoure est fascinant – et alimenté par un Chucky sage et craquant – vous laissera certainement en redemander. Et si vous recherchez des tueries graphiques et sanglantes – et bien sûr, vous l’êtes – Chucky en a beaucoup, y compris de nouvelles façons inventives pour la poupée de les envoyer sur son chemin.

Il reste à voir comment l’héritage de la franchise entrera en jeu. Il a déjà été révélé que Jennifer Tilly (Tiffany), Alex Vincent (Andy) et Christine Elise (Kyle) reprendront leurs rôles dans la série. Leur impact sur l’histoire et leur effet sur le nouveau casting de jeunes ciblés par Chucky est un mystère. Pourtant, pour les fans de longue date des films Un jeu d’enfant, ces personnages sont un pont crucial vers les précédents épisodes de Chucky et devraient être un ajout bienvenu. En espérant qu’ils soient présentés de manière à être également adoptés par de nouveaux fans.

Dans l’ensemble, le premier ou les deux premiers épisodes de Chucky sont peut-être un peu inégaux, mais la série est bien lancée. De plus, c’est excitant de voir ce qui est presque un retour à la forme pour la franchise Child’s Play. Alors que des films comme Curse of Chucky et Cult of Chucky étaient agréables, ils se sentaient si éloignés de la formule originale de Child’s Play de ce qui se passe lorsqu’une poupée possédée se lie d’amitié avec un jeune enfant. Alors que l’enfant, dans ce cas, est un garçon de 14 ans, Chucky se sent aussi proche du jeu d’enfant original que n’importe lequel des autres épisodes récents de la franchise.