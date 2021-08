Chucky Thompson, hitmaker hip-hop et R&B, est décédé

Carl “Chucky” Thompson, le producteur de hip-hop, R&B et pop qui a dirigé des tubes pour des artistes comme Notorious BIG et Mary J. Blige, est décédé. La publiciste de Thompson, Tamar Juda, a confirmé son décès lundi soir dans une déclaration à Billboard, déclarant que “c’est avec le cœur très lourd que je peux confirmer le décès de Chucky Thompson. À tous ceux qui se trouvent dans son orbite, vous savez à quel point il était généreux avec son énergie. , la créativité et l’amour. L’industrie musicale et le monde ont perdu un titan.” Thompson avait 53 ans. Aucune cause de décès n’a été fournie pour le moment.

Originaire de DC, Thompson a fait ses débuts dans la musique go-go au sein du groupe de Chuck Brown, The Soul Searchers. Il a ensuite joué un rôle en tant que membre du groupe de producteurs internes de Bad Boy Entertainment, connu sous le nom de The Hitmen. En tant que membre de l’équipe de production interne de Bad Boy, Thompson était responsable de certains des plus grands succès hip-hop et R&B des années 90, et en 1994, il a travaillé sur deux albums classiques certifiés multi-platine – Blige’s My Life, qui comprenait ” Mary Jane (All Night Long)” et “You Bring Me Joy”, et le premier LP Ready to Die de Notorious BIG, qui comprenait la chanson à succès “Big Poppa”.

“Il n’y a rien que je puisse écrire qui enlèvera cette douleur”, a écrit lundi le producteur Young Guru, qui a mentoré Thompson chez Bad Boy Records, dans un hommage. “Je dois dire RIP à mon mentor, mon grand frère, l’homme qui a changé ma vie pour toujours. Tu étais la personne la plus gentille que le monde ait jamais vue. Tu étais le musicien le plus doué que j’aie jamais côtoyé. Tu m’as traité comme une famille. dès le premier jour. Tu as fait remarquer aux labels que je devais prendre l’avion pour New York avec toi à chaque session. Tu m’as mis dans des chambres avec Biggie. Je te serai éternellement redevable, et je serai toujours ton petit frère. Celui-ci fait tellement mal que je peux même l’expliquer.”

Au cours de sa carrière de près de trois décennies, Thompson a travaillé avec Usher, New Edition, TLC, Jennifer Lopez, SWV, Color Me Badd, Mya, et plus encore. L’un de ses plus grands succès, cependant, est venu de “One Mic” pour Nas en 2002. Il a également composé des crédits sur l’album Views de Drake en 2016 et est apparu dans le documentaire My Life 2021 sur Blige. Selon Deadline, Thompson travaillait aux côtés de Shania Twain et était en train de filmer un documentaire sur sa vie avant sa mort.