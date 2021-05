Chugging comme un train de chemin de fer vers le n ° 1

En 1962, tout le monde faisait une toute nouvelle danse. Une douzaine d’années plus tard, tout le monde aux États-Unis recommençait. Le 4 mai 1974, le Grand Funk remake de Little Eva’s «Le Loco-Motion» est devenu le single préféré des États-Unis, en grimpant au sommet du Billboard Hot 100. C’était le deuxième n ° 1 des géants du rock du Michigan en seulement huit mois.

Grand Funk (Railroad) avait accumulé des singles dans les charts depuis 1969, mais la saison 1973-74 les a vus atteindre de nouveaux niveaux de popularité sur la radio AM et auprès des acheteurs de célibataires. L’hymne typique «Nous sommes un groupe américain» avait dominé le sondage en septembre 1973. Vint maintenant leur remake surprenant de la chanson Little Eva écrite par Gerry Goffin et Carole King.

La vision rock de Rundgren

Eva, qui était la baby-sitter de Gerry et Carole, a passé une semaine au n ° 1 en Amérique avec son «Loco-Motion» original à l’été 1962. La version de Grand Funk était la seule reprise du nouveau groupe, Album produit par Todd Rundgren Shinin ‘On. Cela a passé deux semaines non consécutives au n ° 5 aux États-Unis alors que le single terminait son ascension. C’est Rundgren qui a entendu le groupe jouer avec la chanson en studio, et les a encouragés à dire qu’une version hard rock de la vieille pépite pop pourrait être gagnante.

Le «Loco-Motion» secoué est entré dans le Hot 100 en mars au n ° 82. Il a grimpé 2-1 dans sa neuvième semaine de graphique, remplaçant le joyau d’âme de Philly de MFSB «TSOP» au sommet. La course de deux semaines de Grand Funk, leur dernière au sommet du classement des singles américains, ne s’est terminée que par un single de nouveauté, le best-seller transatlantique de Ray Stevens, «The Streak».

‘C’est comme un beau cadeau’

Ce n’était que la deuxième fois à l’ère du rock qu’une chanson était en tête du classement américain dans deux versions différentes. En 1971, Donny Osmond avait ramené «Go Away Little Girl» de Steve Lawrence au sommet. Quelques mois plus tard, il y en aurait un troisième, en le remake des charpentiers de «Please Mr. Postman» des Marvelettes. Lorsque la version Grand Funk de «Loco-Motion» a fait son entrée dans les charts, Gerry Goffin a déclaré à Rolling Stone: «C’est comme un beau cadeau. C’est un peu bizarre d’entendre cela d’une manière différente, mais vous pouvez toujours entendre à quel point cela plaît aux enfants. ”

