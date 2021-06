Chuko et Elvis n’ont pas contesté l’étoile de Zanfer à Tijuana, au Mexique

La controverse et un incident de boxe qui a empêché l’un des concurrents de continuer la bataille ont provoqué la fin du combat principal de la soirée de boxe présentée par Zanfer au Grand Hotel Tijuana par No Contest.

Carlos « Chuko » Díaz (29-1-0, 14 ko) et Elvis « Rockanrolero » Torres (19-1-2, 11 ko) se sont livrés à un combat intéressant et intense, à la fois en boxe à distance et en échange de coups.

Au premier tour, Torres est sorti pour attaquer de manière décisive, avec des coups puissants et avec détermination. Il a mis la pression et a mal mis le “Chuko”, et quand il cherchait à l’achever, Díaz a enchaîné deux coups puissants qui ont renversé le natif de Tijuana.

Tous deux sont allés au front, cherchant à s’attaquer, le natif de Tijuana a attaqué et maintenant c’est lui qui a répété les coups puissants et le “Chuko” a semblé s’aider avec son gant pour ne pas tomber sur la toile, mais l’arbitre l’a fait. pas envisager une chute.

Dès le second tour, tous deux ont changé de stratégie, car ils ont senti le coup. Elvis boxait très fortement, variant ses combinaisons, cherchant à se rapprocher, et Diaz déchaînait des coups puissants, attaqués par de longs coups mais contrés par des impacts courts.

Les deux ont eu de bons moments, ils ont enchaîné des coups de haute qualité blessant le rival, et la domination était alternative.

Au septième round, le combat a augmenté en intensité, et comme Elvis est entré, Díaz a cherché à trouver un meilleur profil et a publié une combinaison rapide qui, en raison de l’inertie de la situation, a frappé la tête du “Rockanrolero”, qui a accusé la douleur après recevant l’impact, puis apparemment étourdi et accroupi sur le tapis. Elvis s’est tenu la nuque, a fermé les yeux, n’a pas pu retrouver son calme et son orientation, et à la fin, il n’a pas pu continuer le combat et les services médicaux sont entrés pour examen.

La Commission de boxe de Tijuana a déterminé que le combat s’est terminé sans résultat officiel, No Contest, à 1:37 minutes du septième round.

” AZABACHE ” FULMINANT

Diego « Azabache » Torres a conservé son invaincu, sa démarche parfaite, sa séquence et sa renommée de KO consommé, en terminant l’expérimenté Francisco Gabriel Piña à 2h59 du premier tour.

Le Jalisco Torres (9-0-0, 9 ko), qui de ses nouvelles victoires, six au premier tour et trois au second, a blessé Piña d’un coup au corps (17-18-7, 7 ko ) , qui après avoir tenté d’échapper au combat bref, a été “touché” d’un gauche au corps et s’est agenouillé sur la toile. Elle s’est levée pour essayer de boxer son adversaire, mais elle savait que frapper le corps lui donnerait la victoire, alors elle a cherché, connecté et répété, et après avoir reçu un puissant crochet au foie, Piña est tombée à nouveau, et cette fois, elle a écouté les dix secondes de l’arbitre du squat, déclarant le KO effectif.

MOSINOS IMPOSE LA CLASSE

La boxe, l’efficacité et la fréquence des coups ont été les clés pour que Bryan Mosinos l’emporte par une décision unanime serrée sur Juan « Pinky » Alejo, dans un vibrant concours de poids mouche de 10 rounds.

Mosinos (21-2-0, 4 ko’s) est passé devant, a été méthodique dans ses gestes et a varié ses punitions de haut en bas. Alejo (25-9-0, 14 ko) s’est montré très dangereux en contre-attaque de son gardien gaucher, mettant constamment la pression sur son adversaire.

Mosinos de la capitale, dirigé par Ignacio Beristain, a visité la toile à deux reprises, et l’Alejo de Monterrey est tombé une fois. L’attaque plus constante de Mosinos a fait des dégâts, et Alejo avait déjà le feu de la bataille sur son visage.

Le combat était très dynamique, mais à chaque tour, la stratégie, la technique et les ressources de Mosinos faisaient plus de dégâts, bien que la contre-attaque d’Alejo ait toujours causé des problèmes.

Au terme des 10 tours, Bryan Mosinos a remporté la victoire par décision unanime, avec deux tableaux de bord 95-92, et un 94-93.

“HIDALGO” GAGNE LE COMBAT

Dans un grand combat, avec des échanges de coups constants, beaucoup d’action et une domination alternée, Abimael “Hidalgo” Cruz de Tijuana (6-0-0, 5 ko) a conservé son invincibilité en éliminant à 2:22 minutes du sixième tour à Jalisco Víctor « Peri » González (6-2-0, 3 ko), toujours dangereux et courageux.

Bref, Cruz était énergique et constant avec ses coups puissants, plusieurs fois il a mis son rival dans les cordes et des combinaisons répétées qui nous ont fait supposer que le KO n’était qu’une question de temps. Cependant, lorsque le “Peri” a réussi à établir le combat à distance et à boxer avec une variété offensive, il a réussi à mettre le natif de Tijuana dans une situation difficile.

Au sixième round, et avec les deux combattants au visage visiblement blessé, voire saignant et avec des gonflements sur le visage, Cruz a mis González en mauvais état, l’arbitre allait intervenir mais le “Peri” a répondu, jusqu’à un crochet de Droite à Le visage de Jalisco l’a mis en mauvais état, l’a vacillé et l’arbitre a décidé d’arrêter le combat de manière correcte.

RÉSULTATS DE TIJUANA

Carlos Diaz NC7 Elvis Torres

Diego Torres KO1 – Francisco Gabriel Piña

Bryan Mosinos UD10 – Juan Alejo

Abimael Cruz TKO6 – Victor Gonzalez