Chumel Torres a critiqué les photos de Lozoya et a défendu les youtubeurs emprisonnés – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le comédien Chumel Torres a de nouveau utilisé son compte Twitter officiel pour se moquer des photographies sur lesquelles Emilio Lozoya Austin, un ancien responsable de Petróleos Mexicanos (Pemex), a été capturé alors qu’il dégustait un dîner dans un restaurant luxueux de Mexico (CDMX). .

Cependant, son commentaire n’était pas seulement lié aux instantanés mettant en scène l’économiste de 46 ans, mais a également critiqué les mesures prises par le bureau du procureur général (FGR) pour émettre des mandats d’arrêt contre certains youtubeurs, dont Rix et YosStop, actuellement en prison. pour crime de pornographie juvénile.

Dans ce contexte, l’animateur également d’El Pulso de la República a déclaré ce qui suit sur les réseaux sociaux : « Nous vivons dans un État dans lequel Lozoya dîne dans des restaurants et les youtubeurs purgent en prison. » Cependant, ce n’est pas le seul commentaire que le communicateur a fait pour défendre les influenceurs à travers ce média, car après l’arrestation de Yoseline « N », Torres a assuré que pendant le mandat de six ans d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ils ont arrêté plus de créateurs de contenu que de trafiquants de drogue.

Les réactions à son commentaire ironique ont été immédiates et bien que certains internautes aient appuyé ses déclarations, d’autres lui ont reproché de minimiser les actions des youtubeurs arrêtés. De même, il y a eu des utilisateurs de Twitter qui ont profité du moment pour manifester contre López Obrador et la récente consultation populaire pour traduire en justice les anciens présidents du Mexique.

« Alors oui, mais ce n’est pas comme minimiser les crimes des youtubers », « Chumel, je te suis d’être critique et tu analyses la politique objectivement, mais cette fois je dois te dire qu’il y a des youtubeurs comme YosStop, Rix ou Germán Loera qu’ils sont une merde de gens et qu’ils paient pour des crimes graves « , » Et les scientifiques et les médecins aussi en prison. Des criminels dans la rue « et » Les youtubeurs emprisonnés le méritent, Lozoya devrait également être incarcéré, la différence est que les youtubeurs n’ont aucun secret de corruption à offrir « , étaient quelques commentaires que Chumel Torres a reçus dans sa publication.

Récemment, l’humoriste a eu un clash sur Twitter avec la législatrice et ancienne membre de Shark Tank Mexico, Patricia Armendariz. Ceci après que la femme d’affaires a également félicité le député Gerardo Fernández Noroña et l’a décrit comme « un patriote ». Un tel commentaire a été qualifié de « vomitoire » par Chumel Torres et a ainsi commencé la discussion avec Armendariz.

Je n’étais pas d’accord avec ce commentaire, la conductrice a partagé un fragment de l’interview où Armendariz a été interrogé sur les matins d’AMLO et elle a répondu que c’était une doctrine, mais quand Fernando del Collado reprend le mot « doctrine », elle nie que j’aie dit ça, alors le youtuber s’est encore moqué.

Après cet incident, la femme d’affaires a écrit le tweet suivant : « M. Torres J’ai plus d’informations que vous sur Noroña parce que je le vois chaque jour à la législature défendre le Mexique et les Mexicains. Ses discours sont publics au cas où vous voudriez vous en servir pour arrêter de nous insulter ».

Armendariz, a précédemment décidé d’utiliser son compte Twitter en plus d’expliquer sa position au sein de la Chambre des députés et quelle sera sa logique de voter au cours des trois prochaines années.

Avant de montrer pleinement ses sentiments, elle a voulu apporter une précision à ceux qui ont été déçus par la signification de ses votes ou du parti qui l’a amenée à la législature de San Lázaro. Cependant, elle a exprimé qu’elle « n’est plus un requin », se référant à l’émission populaire Shark Tank Mexico dans laquelle elle a fait des apparitions récurrentes.