Chumel Torres aide un enfant atteint de cancer avec un don de 50 000 pesos – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Chumel Torres, communicateur et youtubeur, est une référence avec des applaudissements et des commentaires positifs, après avoir annoncé qu’il aiderait un enfant atteint d’un cancer.

Ceci en pleine polémique dans laquelle plusieurs proches d’enfants atteints de cette maladie ont dénoncé le manque de médicaments dans plusieurs hôpitaux du Mexique.

L’influenceur s’est joint à la bonne cause et a montré son soutien avec un bon don, en plus de demander à plus de personnes de se joindre.

C’est à partir de Twitter que le cas de Jonathan, un enfant atteint d’un cancer, est devenu visible. Et ils cherchaient à lever 150 000 pesos pour une greffe de moelle osseuse.

Face à la demande qui est devenue virale, Chumel a rejoint la cause et s’est assuré qu’ils avaient son soutien. Il donnerait 50 mille pesos.

Chumel a montré sa solidarité avec le garçon nommé Jonathan, qui a un besoin urgent d’une greffe de moelle : « Mes amis, c’est Jonathan, sa famille a un besoin urgent de lever 150 000 pesos pour sa greffe de moelle. Ils transportent à peine 50 mille.

Il a de nouveau fait appel à son grand cœur pour ses dons ou pour faire connaître ce tweet », lit-on dans le tweet. “Je l’entre avec 50 000”, a écrit Chumel en réponse à la publication demandant de l’aide.

Face à la position d’aide de Chumel Torres, Miguel Layún –joueur de football– s’est également joint à la cause et a fait don de 50 mille pesos. Par conséquent, de plus en plus de personnalités publiques se sont jointes à Jonathan, par exemple Salina Pliego.

