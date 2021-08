Chumel Torres est blâmé pour sa position sur les personnes non binaires – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où une personne non binaire s’est fâchée contre une de ses collègues pour s’adresser à elle au féminin, un débat s’est ouvert sur l’usage d’un langage inclusif et, en ce sens, Chumel Torres n’a pas voulu passer inaperçu et donner votre avis.

“” La bonne chose est que ” diable ” est inclusif “, a déclaré l’influenceur à partir de son compte. Cependant, au-delà des commentaires qu’il recevait de ses followers où ils soutenaient sa position, il y avait une autre partie des internautes qui ne trouvaient pas sa mention amusante.

En ce sens, ils ont souligné qu’il était très peu empathique de leur part de faire ce type de déclaration.

“Imaginez être Chumel Torres et avoir détruit la vie d’une personne non binaire parce que c’est votre seul ‘talent'”, a lancé un internaute, après avoir expliqué que l’animateur de Pulse of the Republic avait exhibé la vidéo de lui alors qu’il répondait aux abus de ses pairs.

De même, d’autres ont souligné : « De purs connards vous dites et le plus drôle c’est qu’il y a des connards qui vous prennent au sérieux. Je te lis et ça me fait rire que tu sois un connard, tu sais que tu es un connard*, tu sais que tu fais beaucoup de connard* et tu es payé pour ce connard*. Je te félicite”.

Cependant, le tweet de Chumel a jusqu’à présent atteint près de 5 000 likes et 381 retweets, dont beaucoup proviennent de ses followers qui ont profité de l’occasion pour se moquer de la situation et du langage inclusif.

“Je ne suis pas diable, je suis foutu” ** Il pleure pour attirer l’attention et interrompt puérilement son partenaire ** ” sont quelques-uns des commentaires qui peuvent être lus.

Il faut se rappeler que ces jours-ci, avec une frustration notable, une personne non binaire a demandé le respect de son identité de genre et a crié : « Je ne suis pas votre partenaire, je suis votre partenaire.

Après le moment intense qui a été capturé par une autre des personnes présentes, le partenaire s’est excusé et a poursuivi sa participation : “Désolé, des excuses, partenaire (…)”.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment la personne a les pronoms “elle / il” entre parenthèses et à côté de son nom dans Zoom, avec lesquels, il dit aux autres participants comment il a préféré être appelé sous ces termes. Cependant, la vidéo a déclenché un énorme débat sur le langage inclusif.