Chumel Torres s’en est pris aux ennemis qui l’ont traité de macho – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Chumel Torres a repris la parole et cette fois, il ne s’est pas arrêté devant ces ennemis qui l’ont accusé d’être misogyne.

C’est via son compte Twitter, que l’animateur de Pulse of the Republic s’en est pris à un ancien fan, qui a mentionné qu’il n’est plus fan en raison de certaines attitudes et opinions que l’influenceur a habituellement.

“C’était un fidèle disciple de @ChumelTorres mais c’est vraiment un homme cisgenre, c’est-à-dire un idiot”, a écrit un utilisateur.

Compte tenu de cela, le communicateur n’est pas resté silencieux et a corrigé le « C’était un fidèle disciple » pour le remplacer par « vous êtes ». De plus, il a posté un tweet où il cite le compte de l’internaute dans lequel apparaît la légende : “* Zone de sécurité Geminis *”.

Plus tard, Chumel a continué et en a profité pour faire passer un message à toutes les personnes qui ne sont pas d’accord avec lui.

« Sentiments, réveils et progrès, ne me suivez pas. Allez dans vos endroits sûrs, ici c’est servi chaud », a-t-il déclaré dans un tweet qui compte à ce jour plus de trois mille likes.

À cela, d’autres tweeters ont été consternés et lui ont demandé pourquoi, s’il se considérait auparavant en faveur de certaines choses, il faisait maintenant des commentaires de ce type.

“Je suis heureux que vous ayez vu la lumière, mais jusqu’à récemment, vous étiez l'”allié” de l’année. Que s’est-il passé ?”, a écrit @Evilbyron auquel un autre internaute a répondu : “Il n’y a jamais assez d'”allié” pour ces gens qui n’hésitent pas à amener à l’échafaud ceux qui les ont autrefois soutenus. Cela dure depuis des siècles depuis l’âge de la terreur en France ou les purges en Union soviétique ».

Un autre des commentaires qui a suscité la controverse récemment de la part de l’influenceur, était lié à la peine que Rix a été prononcée après l’affaire Nath Campos.

Avant qu’il ne soit connu que Rix pourrait être libéré de prison, Chumel Torres s’est moqué de lui avec le commentaire suivant sur Twitter : “Qui était Rix pour ne pas avoir à se soucier de répondre aux e-mails de la SAT.” Cependant, tant pour lui que pour les autres utilisateurs des réseaux sociaux, la nouvelle de la procédure abrégée de González a été une surprise.

Et à cela s’est ajouté une autre où Torres a ironisé sur la présence de la nouvelle sculpture d’une femme indigène, qui remplacerait celle de Christophe Colomb précédemment située sur le Paseo de la Reforma, en raison des actions qui se sont produites à la frontière sud de Mexique, où plusieurs migrants ont été attaqués.

A travers son compte personnel, le youtubeur mexicain a mentionné en plaisantant qu'”il aimait le bon racisme”, puisque, selon ce qui a été dit dans son récit, la Quatrième Transformation (4T) s’est contredite “en mettant une statue d’une femme indigène en Réforme et à en même temps saisissant les migrants avec des matraques à la frontière sud ».

Les commentaires ont été immédiats. Plusieurs internautes ont souscrit aux propos de l’animateur de “Le pouls de la République” et la pluie de mèmes a commencé, principalement contre le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cependant, certains l’ont interrogé sur ce qu’il proposait pour changer la situation, ce à quoi Chumel a répondu – en utilisant des mots ronflants – que l’essentiel était d’arrêter de battre les migrants traversant la frontière sud du pays.