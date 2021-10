Chumlee révèle le secret de sa perte de poids de 160 livres

Chumlee, le favori des fans de Pawns Stars, ressemble à un tout nouvel homme après avoir perdu plus de 150 livres. L’ancienne star de History Channel, de son vrai nom Austin Lee Russell, s’est rendue sur les réseaux sociaux plus tôt en octobre pour révéler sa perte de poids drastique de 160 livres, une transformation qu’il a dit avoir pu réaliser grâce à la chirurgie de la manche gastrique.

S’ouvrant sur son parcours de perte de poids, Chumlee a déclaré à TMZ qu’après avoir atteint 350 livres en janvier 2019 et après des années de régime yo-yo qui ont vu son poids fluctuer jusqu’à 100 livres, il a décidé de subir l’opération au début 2019 au Blossom Bariatrics à Las Vegas, Nevada. La chirurgie de la manche gastrique est une procédure chirurgicale de perte de poids au cours de laquelle environ 80% de l’estomac est retiré, laissant un estomac en forme de tube de la taille et de la forme d’une banane selon la Mayo Clinic. La procédure, qui limite la quantité de nourriture que vous pouvez consommer, a aidé la star de Pawn Stars à perdre un total de 160 livres, Chumlee pesant maintenant 190 livres, a-t-il déclaré au point de vente.

Pouvez-vous le croire, j’ai perdu plus de 150 livres !! Combien de personnes là-bas ont toujours lutté avec votre poids comme moi… Publié par Chumlee le mardi 5 octobre 2021

Une silhouette plus mince n’était pas la seule raison pour laquelle Chumlee avait subi la procédure, car il avait également pour mission de mener une vie plus saine. Maintenant, près de trois ans après l’opération, Chumlee a déclaré qu’il restait déterminé à « maintenir son poids en adoptant un changement de mode de vie … en mangeant des aliments propres et sains et en transpirant ». Il a également crédité une solide structure de soutien pour l’avoir aidé à atteindre l’objectif de perte de poids et de santé.

Chumlee a révélé pour la première fois sa transformation de perte de poids le mardi 5 octobre lorsqu’il a partagé des photos comparatives côte à côte sur Facebook, disant à ses fans: « Pouvez-vous le croire, j’ai perdu plus de 150 livres! » Le psot a reçu de nombreux éloges de la part de ses partisans, dont beaucoup ont parlé de leurs propres parcours et difficultés de perte de poids. Répondant à une personne qui a admis que « la motivation et la volonté de sortir et de s’entraîner après le travail sont un combat », Chumlee a proposé une certaine motivation en écrivant : « Je le sais ! Parfois, vous êtes tellement fatigué, mais chaque fois que je vais un entraînement en, même 15 minutes, je me sens beaucoup mieux. Le plus dur est d’y arriver, s’entraîner est facile. »

Chumlee avait déjà parlé de ses problèmes de poids avec PEOPLE en 2014. À l’époque, il avait déclaré au magasin qu’il avait perdu 60 livres après avoir « éliminé tous les aliments transformés à l’exception de la moutarde ». Il a déclaré que son objectif ultime de perte de poids était de tomber à 170 livres.