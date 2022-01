Le militant anti-esclavagiste a fait la demande controversée alors qu’il discutait du récent acquittement de quatre Bristoliens faisant face à des accusations de dommages et intérêts pour le renversement de la statue d’Edward Colston lors d’une manifestation de Black Lives Matter l’année dernière. Kofi Mawuli Klu a qualifié l’ancien Premier ministre de « tueur » pour ses opinions sur le colonialisme et a averti que les Britanniques allaient bientôt « réveiller » et « démolir » la statue de Winston Churchill sur la place du Parlement. S’adressant à LBC, M. Mawuli Klu a déclaré : » Churchill est un criminel en ce qui concerne les colonisés à travers le monde.

« Il y a des gens de conscience dans ce pays qui s’opposent également à Churchill.

« Le temps viendra où les masses qui se réveilleront, les gens de ce pays, démoliront cette statue. »

L’animateur de LBC, Matt Frei, a dû contenir le co-panéliste Roger Helmer, qui a déclaré: « Je veux vraiment revenir là-dessus. Nous ne pouvons pas laisser Kofi s’en tirer. »

M. Frei a ensuite demandé à M. Mawuli Klu si la statue de Winston Churchill devait être retirée.

Il a répondu: « La statue de Churchill de Winston devrait être abattue. »

M. Helmer s’est ensuite vu offrir l’opportunité de partager son point de vue, reprochant à M. Mawuli Klu ses commentaires.

L’ancien eurodéputé britannique a insisté sur le fait que Winston Churchill était le « plus grand Premier ministre du XXe siècle », arguant qu’il possédait « certains des défauts de son époque » avec ses opinions sur la colonisation.

M. Helmer a ensuite condamné les appels de M. Mawuli Klu à une action directe, insistant sur le fait que « nous vivons dans une société où nous pouvons changer les choses par les urnes et nous ne devrions pas changer les choses par la violence dans les rues ».

L’ancien secrétaire à la justice, Robert Buckland, a déclaré qu’il pensait que la décision du jury dans le cas de la statue d’Edward Colston était perverse.

Le député conservateur a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Franchement, je le pense. Je pense que quiconque regarde ces scènes ne peut qu’être dérangé et consterné par ce qui s’est passé.

« Je ne pense pas que nous voulions voir nos tribunaux de la Couronne devenir des terrains de jeux politiques – ce ne sont pas des lieux pour la politique, ce sont des lieux pour que la loi soit appliquée et pour que les preuves soient évaluées.

« Parfois, nous obtiendrons des verdicts de jury qui vont peut-être à l’encontre de la loi et parfois des preuves, c’est le prix que nous payons pour le système admirable, le système de procès devant jury auquel moi et beaucoup d’autres croyons fermement. »