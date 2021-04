Church’s Chicken Venezuela commence à payer un salaire supplémentaire au personnel de DASH

Church’s Chicken Venezuela, l’un des principaux établissements de restauration rapide du Venezuela, a commencé à verser des primes salariales à son personnel de DASH. La Fondation Dash a publié cette nouvelle le 19 avril dans un communiqué de presse, notant que la chaîne de restauration rapide a intégré l’option de paiement après un essai de trois mois au cours duquel ses employés ont reçu DASH dans le cadre de leur salaire. Selon certaines sources, 97% des employés qui ont participé au test ont approuvé de recevoir une fraction de leur salaire à DASH à l’avenir.

Selon le communiqué de presse, le système de paie est le fruit d’une collaboration entre les équipes de Dash Text et de Dash Core. Surnommée DasherPay, la solution est conforme à la loi et peut être intégrée dans le système de paiement de toute entreprise. La plateforme de paiement est accessible en ligne et agit comme un système non dépositaire qui permet aux organisations de payer le personnel rapidement et à peu de frais.

En introduisant les paiements DASH, Church’s Chicken Venezuela vise à aider ses membres du personnel à surmonter le problème persistant de l’hyperinflation dans le pays. Avec DASH, les employés pourront faire leurs achats dans des dizaines de milliers de magasins qui acceptent la monnaie sans aucun tracas. Alternativement, les employés peuvent échanger leur DASH contre des bolivars sur un grand nombre d’échanges cryptographiques dans le pays.

Innovation pionnière dans la monnaie numérique au Venezuela

En acceptant de payer son personnel à DASH, Church’s Chicken Venezuela a également consolidé sa position de leader des solutions innovantes au Venezuela, car elle a été la première organisation à commencer à accepter DASH comme paiement en 2018.

Cette nouvelle survient alors que DASH continue de lutter pour surmonter le marché baissier qui l’a vu s’effondrer et n’a pas pu retrouver son ATH 2017. Au moment de la rédaction de cet article, DASH est 81,04% en dessous de son ATH de 11 784 livres pour s’échanger des mains à 221,29 livres. Ce chiffre représente une augmentation de 3,6% au cours des 24 dernières heures et une augmentation de 3,04% au cours des sept derniers jours. La pièce est actuellement la 45e plus grande crypto avec une capitalisation de 2,261,945,103,84 livres.