Churra et Ciudad de Murcia se partagent les points après leur match nul 1-1

09/05/2021 à 13:22 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Municipale de Churra et qui a fait face au Churra et à Murcie il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Churra Il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Muleño à l’extérieur (0-1) et l’autre contre lui Lorca dans son fief (2-0). Pour sa part, Murcie a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Plus Ultra à la maison et le Totana olympique à l’extérieur, par 2-0 et 1-2 respectivement et a eu une séquence de trois victoires consécutives. Après le match, l’équipe churrero était en septième position, tandis que le Murcie, quant à lui, est deuxième à la fin de la réunion.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Murcie, qui en a profité pour ouvrir le tableau de bord grâce à un objectif de Petit. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 0-1.

Après la moitié du match est venu le but de l’équipe churrero, qui a mis les tables avec un but de Juan Matias à la minute 74, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 1-1.

Pour le moment, le Churra reste avec 23 points et Murcie avec 32 points.

Le lendemain, l’équipe de churrero jouera à domicile contre le Huércal-Overa, Pendant ce temps, il Murcie cherchera le triomphe dans son stade devant Minerve.

Fiche techniqueChurra:Eduardo, Sito, Pérez, Juan Matias, Macanás, Viti, Buendía, Carrillo, Fenoll, Alberto Robles et VillaVille de Murcie:Martínez, Ortiz, Díaz, Peque, José Mariano, Quinto, Moussa, Gonzalez, Nana, Feliciano et Oscar PerellóStade:Municipale de ChurraButs:Peque (0-1, min.46) et Juan Matias (1-1, min.74)