Churra reçoit Deportiva Minera

22/05/2021 à 10h17 CEST

Dimanche prochain à 10h15, se jouera le match de la septième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le différend de victoire Churra Pourtant le Exploitation minière sportive dans le Municipale de Churra.

le Churra arrive avec enthousiasme pour le septième jour après avoir remporté la victoire à domicile en Le poêle par 0-3 devant Huércal-Overa, avec des buts de Juan Matias Oui Fenoll. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec 24 buts pour et 40 contre.

Du côté des visiteurs, le Exploitation minière sportive a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Plus Ultra en tant que local et le Totana olympique hors de son champ, respectivement 3-1 et 0-1, il compte donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Churra. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois avec un bilan de 24 buts marqués contre 24 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Churra il a gagné une fois, il a perdu une fois et il a fait match nul une fois en trois matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent dans son stade. Aux sorties, le Exploitation minière sportive Il a un bilan d’une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un adversaire assez fort loin de chez eux que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Municipale de Churra, obtenant en conséquence deux victoires et trois nuls en faveur de la Churra. De même, les locaux ont un total de cinq matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont joué au Churra et la Exploitation minière sportive dans ce tournoi, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Exploitation minière sportive ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de huit points. Les locaux viennent au meeting en septième position et avec 26 points dans le casier. Pour sa part, Exploitation minière sportive il a 34 points et se classe premier de la compétition.