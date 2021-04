Churra reçoit Lorca

24/04/2021 à 10h20 CEST

le Churra disputera son troisième match de la deuxième phase de la troisième division contre le Lorca, qui débutera dimanche prochain à 10h15 dans le Municipale de Churra.

le Churra arrive au troisième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre le Exploitation minière sportive lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent lors de la deuxième phase de la troisième division, avec 17 buts marqués contre 39 encaissés.

Pour sa part, le Lorca a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Plus Ultra lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de bord devant le Churra. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle n’en a remporté aucun avec un chiffre de 10 buts en faveur et 58 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Churra il a perdu dans le seul match de la deuxième phase de la troisième division qu’il a disputé dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Lorca a signé un tirage au sort dans son seul engagement en tant que visiteur jusqu’à présent dans le concours.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Churra et les résultats sont une victoire et un nul pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois que les deux équipes ont disputé cette compétition, c’était en janvier 2020 et le résultat était un match nul (2-2).

À ce jour, entre le Churra et le Lorca il y a une différence de 10 points dans le classement. le Churra Il arrive au meeting en huitième position avec 16 points au casier. Quant à l’équipe visiteuse, le Lorca, est en dixième position avec six points.