Chuso grimpe à l’Olympe et un colossal Marc Tur cède le bronze

08/06/2021 à 02:48 CEST

Jesús Ángel García Bragado est devenu ce vendredi (tôt le matin sur les terres espagnoles) dans le seul athlète de l’histoire qui a participé à huit Jeux Olympiques dans des marches d’environ 50 kilomètres qui ont atteint un colossal Marc Tur avec une quatrième place quand il avait le bronze entre les mains jusqu’à ce que le Canadien Evan Dunfee le lui arrache dans la ligne droite.

Alors qu’une bonne partie de la troupe des marcheurs qui ont pris la sortie à Sapporo n’était pas encore née, ‘Chuso’ était du jeu aux Jeux de Barcelone, où il était dixième avec 3: 58,43. Sans aller plus loin, le susmentionné Tur est né deux ans plus tard.

De ce rendez-vous historique à Barcelone, l’icône de la marche n’a raté aucune épreuve olympique établissant un record qui sera très difficile à battre et même égal à l’avenir, car pour cela, il a dû rester trois décennies dans l’élite.

Le marcheur installé en Catalogne depuis plus de quatre décennies n’a pas terminé la course à Atlanta 96, il était 12e en 2000 à Sydney (3h : 49,31), cinquième quatre ans plus tard à Athènes (3h : 50,33) et quatrième à Pékin en 2008 (3h : 44.08) à une date où seule la lâcheté des instances dirigeantes de l’athlétisme l’a privé de bronze en retenant le Russe Denis Nizhegorodov, coupable d’une fraude aux tests d’urine depuis 2008… mais les tests de ces Jeux n’ont pas été retestés.

C’est la grande déception, le seul objectif qui n’a pas atteint tout au long de sa brillante carrière. Plus tard, Chuso a vécu un calvaire lorsqu’il est arrivé blessé aux Jeux de Londres pour avoir trop affiné à 43 ans à l’époque après son bronze au Championnat d’Europe 2008 à Berlin et il ne pouvait être que 19e avec 3h : 48,32. Et il y a cinq ans, il a terminé 20e et premier espagnol avec 3h : 54,29 trois mois seulement après s’être cassé un bras lors d’une chute et d’une déchirure musculaire survenue quelques semaines auparavant.

Chuso, dans les jours qui ont précédé la marche de course de 50 km

| .

A Tokyo, García Bragado avait devant lui la possibilité de se promener pour sécuriser cette place dans l’histoire de l’athlétisme, mais il ne comprend pas les compromis. A tel point qu’il a suivi un régime spécial dans les deux mois qui ont précédé les Jeux pour perdre le plus de graisse possible et arriver en pleine forme, même s’il a fini par vivre une véritable épreuve.

Fidèle au style, Chuso est passé de moins en plus dans un groupe arrière avec Luis Manuel Corchete, tandis que Marc Tur s’est montré courageux et s’est installé dans un groupe de devant qui a cassé le départ du Chinois Yadong Luo, qui a profité de 25 secondes d’avance au passage du dixième kilomètre (47,47).

L’Asiatique a également traversé les 20 premiers (1h : 35.04), mais a été aussitôt englouti par un groupe dans lequel les Français sont entrés et sont sortis. Yohan Diniz dans l’un de ses “spectacles” habituels jusqu’à ce qu’il prenne finalement sa retraite peu avant le 28. Le tout nouveau « recordman du monde » a perdu de nombreuses médailles pour sa façon particulière de faire les choses.

Marc Tur a fait une course historique à Tokyo

| .

À l’équateur du test de Tur, il faisait 21º et il faisait toujours le « bande élastique » dans un groupe qui passait en 1h : 58,16 à un rythme beaucoup plus lent que d’habitude en raison de la température et de l’humidité élevée, tandis que Chuso passait 27º en 1h : 59.22 et Corchete, 28º avec 1h : 59.36 .

Finalement, en passant par 27, le polonais Dawid Tomala a lancé une attaque sérieuse, qui a commencé à faire tomber Tur… mais ce qui s’est passé, c’est que le ‘héritier’ du mythique Robert Korzeniowski est parti après un brutal partiel de 21:13 entre 30 et 35 qui lui ont permis de prendre plus de deux minutes de location tandis que les Baléares refait surface et se trouvaient en tête du groupe de poursuivants tandis que Chuso commençait à beaucoup souffrir par derrière et se retirait par derrière.

En passant par 42, Tomala était déjà en avance sur un petit groupe en 3h03 dans lequel un maître Marc Tur a tiré Il n’était accompagné que du vétéran portugais Joao Vieira, de l’Allemand Jonathan Hilbert, du Canadien Evan Dunfee et du Japonais Masatora Kawano, qui l’ont recontacté après avoir mis les mains sur sa poitrine et s’être évanoui. Il y avait une option médaille! Et derrière Chuso passèrent ceux de Caïn, mais n’échappèrent pas à l’épreuve.

Dawid Tomala a fait une merveilleuse exposition

| TWITTER

Le disciple de José Antonio Quintana, qui a travaillé au coup par coup ces dernières semaines à CAR de Sant Cugat dans une “chambre de chaleur” pour s’adapter aux conditions que les athlètes ont rencontrées à Sapporo. Et il a repris la responsabilité de vaincre Dunfee d’abord, puis Kawano et enfin Vieira. Il ne restait que l’espagnol et l’allemand pour deux médailles !

Le deuxième carton rouge a compliqué les options de Tur à deux kilomètres de l’arrivée et un évanouissement dans les 300 derniers mètres a permis à Dunfee de presque le dépasser au-dessus de la ligne d’arrivée. Il l’avait plus que mérité ! Énorme Marc Tur ! L’or est allé à Tomala avec 3h: 50.08, l’argent a été remporté par Hilbert à 36 secondes, le bronze à Dunfee à 51 et la médaille “chocolat” à 60 secondes a été pour l’Espagnol, le deuxième de la marche après Álvaro Martín .

Loin derrière, Chuso est devenu plus une légende et a réussi à franchir la ligne d’arrivée en 35ème position avec 4h: 10.03. N’importe qui d’autre s’était retiré lorsque le physique ne lui a presque pas permis de partir et a fini par marcher, s’accrochant à la piste comme un sanglier. Il ne pouvait pas se retirer. Merci pour tout!