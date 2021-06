Chut ! Personne ne mentionne le chasseur ! 10z viral

Clay Travis pose une excellente question :

Le New York Times a écrit un article en première page sur une adolescente de 15 ans qui a perdu la possibilité d’aller à l’Université du Tennessee pour avoir fait ce que Hunter Biden a fait. Pourtant, le NYT ne couvre pas du tout Hunter Biden. Comment cela peut-il être justifié à distance ? https://t.co/n2CSZeqZwr – Clay Travis (@ClayTravis) 9 juin 2021

En fait, cette question est facile à répondre. Le New York Times n’est pas une agence de presse, c’est une branche du Parti démocrate. A ce titre, sa mission est de protéger et de défendre l’administration Biden. Il a les mains pleines en essayant de ne pas mentionner que Joe Biden est non compos mentis, et que les choses sont généralement allées en enfer dans un panier depuis qu’il a pris ses fonctions. Avec une vitesse remarquable, si vous y pensez.

Hunter Biden est donc strictement interdit. Qui le Times détruira-t-il, une fille de 15 ans au hasard, ou le fils riche, 51 ans, dépravé, raciste, drogué et corrompu de Joe Biden ? La question répond d’elle-même. C’est bien d’être démocrate !

