Shawn Mendès visité le Live Lounge de BBC Radio 1 pour interpréter son dernier single, “Summer Of Love”, en plus d’une performance stellaire de “Plus heureux que jamais” de Billie Eilish. Le chanteur/compositeur multi-platine nominé aux GRAMMY s’est arrêté au Lounge pour promouvoir le single susmentionné “L’été de l’amour,” qui met en vedette le producteur […] More