Chute de Huawei : ce que nous avons perdu et ce que nous avons gagné

Robert Triggs / Autorité Android

À ce stade, vous connaissez l’histoire : en mai 2019, le président américain de l’époque, Donald Trump, a frappé Huawei. En publiant un décret plaçant l’entreprise sur une soi-disant «liste d’entités», il a essentiellement coupé la division des smartphones de l’entreprise au niveau des jambes. Depuis, la division boitait tant bien que mal.

En 2020, cependant, Huawei a très brièvement dépassé Samsung pour devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde. Cet exploit a confirmé une affirmation vieille de plusieurs années de la société à ce sujet. Aujourd’hui, cependant, seulement environ un an plus tard, Huawei n’est pas le numéro un de l’industrie. En fait, il n’est même plus dans le top cinq.

En rapport: L’interdiction de Huawei expliquée : une chronologie complète et tout ce que vous devez savoir

Ce résultat n’est pas trop surprenant. Sans accès aux entreprises américaines – notamment Google, dont dépend fortement l’écosystème Android – ce n’était qu’une question de temps avant que les ambitions mondiales de Huawei en matière de téléphonie ne s’effondrent. Ce qui est surprenant, c’est que l’administration Trump – et, finalement, l’administration Biden – n’ont jamais révoqué ou affaibli les pouvoirs de la liste des entités. En fait, cela n’a fait qu’empirer. Les experts en technologie et même Huawei lui-même semblaient penser que la soi-disant «interdiction de Huawei» serait un revers important mais temporaire. Cela ne semble pas être le cas, cependant.

Avec deux ans passés et l’industrie des smartphones acceptant que Huawei n’est plus un acteur mondial, il est temps de jeter un œil à notre position. Qu’est-ce qui a changé dans l’industrie sans Huawei ? L’industrie va-t-elle mieux ou moins bien maintenant? Et surtout, qu’adviendra-t-il de Huawei ?

Ce que nous avons perdu

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Sans faute, les deux principaux smartphones Huawei annuels – la série P et la série Mate – ont fini par être parmi les meilleurs de l’année. Qu’il s’agisse des spécifications haut de gamme, des prouesses de conception incroyables ou de l’expérience photographique stellaire, un produit phare de Huawei a toujours été facile à recommander à tout acheteur de smartphone. Maintenant, cependant, nous serions négligents de recommander à quiconque en dehors de la Chine d’acheter un téléphone Huawei. C’est une putain de honte.

Cette perte aura un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’industrie. Sans que Huawei pousse d’autres entreprises – plus particulièrement Samsung – à innover, il est probable que nous verrons moins de dépassement des limites et plus d’itérations incrémentielles de la part des grands acteurs. Certes, Samsung doit encore faire face à Apple et à la litanie des fabricants chinois, il ne peut donc pas vraiment se reposer sur ses lauriers. Mais au cours des cinq dernières années, Huawei était son plus grand concurrent dans le monde Android. Maintenant, cette concurrence est terminée.

Huawei a introduit la concurrence dans l’espace des smartphones haut de gamme. Maintenant, cette concurrence est terminée.

Notamment, Huawei était également le meilleur concurrent de Samsung que nous ayons eu dans l’espace pliable, avec des appareils incroyables comme le Mate X2. Bien qu’il existe de nombreuses entreprises avec des pliables en route, Samsung a désormais carte blanche dans les premiers jours de ce qui pourrait être l’avenir du mobile.

Et n’oubliez pas que Huawei n’a pas seulement rivalisé avec d’autres fabricants de smartphones. Il était également en concurrence avec des fabricants de silicium tels que Qualcomm. Bien que les chipsets Kirin de Huawei n’aient jamais égalé les capacités du dernier processeur phare Snapdragon, ils ont certainement tenu le coup, en particulier en ce qui concerne le traitement neuronal. À l’avenir, Qualcomm n’a plus qu’à se soucier de Samsung dans l’espace phare d’Android (du moins pour l’instant). Ce n’est pas une excellente nouvelle pour l’innovation.

Bien sûr, lorsqu’un joueur quitte le jeu, cela laisse la place à un nouveau joueur. Ou, dans ce cas, les joueurs.

Ce que nous avons gagné

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Lorsque Huawei est sorti de la liste des cinq principaux fournisseurs de smartphones dans le monde, cela a permis à d’autres entreprises chinoises de monter en puissance. Le plus grand gagnant ici est sans aucun doute Xiaomi, qui occupe désormais la troisième place sous Samsung et Apple. Même s’il faudra beaucoup de temps avant qu’il n’ait une chance de dépasser Samsung, il est possible qu’il dépasse Apple en seulement un an ou deux.

Pendant ce temps, plusieurs marques sous la bannière BBK ont également progressé, notamment Oppo, Vivo et Realme. Dans le cas de Realme, il s’agit désormais du sixième plus grand OEM de smartphones après seulement trois ans d’existence. C’est incroyable.

Voir également: Guerre commerciale américano-chinoise : pourquoi chaque fabricant de téléphones chinois devrait se préparer au pire

Ces entreprises qui se battent toutes pour la part de plus en plus réduite de Huawei sont une bonne nouvelle. La concurrence féroce se traduira invariablement par de meilleurs téléphones à des prix inférieurs. Bien sûr, toutes ces entreprises chinoises n’ont aucune présence aux États-Unis, ce qui signifie que la grande majorité aux États-Unis continuera à être principalement coincée avec deux choix : Samsung ou Apple.

Le caractère générique ici pourrait être OnePlus. Cette marque est le seul OEM chinois avec une empreinte aux États-Unis et le soutien (non dit) de BBK derrière elle. Il est possible que nous puissions voir de plus grandes ambitions mondiales de OnePlus au cours de la prochaine année.

Enfin, nous ne pouvons pas oublier Google. Alors que Google n’a même jamais été près d’être l’un des cinq premiers fournisseurs, sa nouvelle stratégie apparente consistant à créer son propre silicium et enfin à pousser son matériel de caméra d’un cran pourrait en faire un concurrent notable. Cependant, Google a pris beaucoup de mauvaises décisions au cours des cinq dernières années, il a donc du rattrapage à faire.

Où cela nous mène-t-il?

De toute évidence, il est difficile de dire pour le moment si ce que nous avons perdu en poussant Huawei sur la touche sera compensé par ce que nous gagnerons d’une concurrence chinoise accrue. D’une part, les principaux acteurs mondiaux craignaient tous Huawei. Maintenant, cette peur est partie. D’un autre côté, là où se trouvait autrefois un mastodonte, nous avons maintenant de nombreuses bêtes plus petites à sa place. Cela apporte un nouveau type de peur.

Il est très possible que la sortie de Huawei soit finalement bonne pour l’industrie. Alors que Realme, Poco et d’autres joueurs soucieux de leur budget se battent farouchement pour le prochain milliard de clients dans les pays en développement, Xiaomi, Oppo et Vivo peuvent se battre pour l’espace à la table phare premium. Pendant ce temps, Samsung et Apple continueront de se cribler l’un de l’autre au sommet du tas. Cela ressemble à des affaires comme d’habitude.

En fin de compte, l’industrie des smartphones pourrait avoir besoin d’un Huawei.

Cependant, il y a un sentiment tenace que ce dont l’industrie a vraiment besoin, c’est d’un Huawei. Pour le moment, Samsung et Apple n’ont pas à se soucier d’une troisième entreprise assise à leur table. Alors que le manque d’empreinte de Huawei aux États-Unis l’empêchait d’être vraiment au même niveau dans l’espace premium que Samsung et Apple, au moins il y avait une menace que ce jour puisse arriver. En fait, il s’agissait d’une menace bien réelle un an seulement avant l’interdiction commerciale, lorsque Huawei se préparait à entrer sur le marché en partenariat avec AT&T. Maintenant, une entreprise différente qui fait de ce jour une réalité est dans des années – si jamais cela se produit.

Enfin, il y a l’éléphant dans la pièce : ce qui est arrivé à Huawei n’était pas fair-play. Ce n’est pas comme si Huawei n’avait pas réussi à innover ou avait fait trop de tâtonnements comme LG. Ce n’est pas comme s’il avait bâclé son propre développement à long terme comme Motorola. Huawei n’est plus dans le jeu parce que le gouvernement des États-Unis a décidé que c’était ce qui devait arriver. Comment cela change-t-il l’industrie dans son ensemble? Qu’est-ce que cela signifie pour toutes les autres marques chinoises ? Le temps nous le dira, mais c’est certainement un développement éprouvant pour les nerfs.

Huawei survivra

Oliver Cragg / Autorité Android

Cet article a beaucoup de pessimisme. Cependant, la chose importante à retenir à propos de Huawei est qu’il ne va nulle part. Bien sûr, sa division smartphone se limite principalement à son énorme public chinois, mais ce n’est pas tout ce que fait Huawei.

Au cours des prochaines années, nous prévoyons que Huawei déploiera ses talents considérables dans d’autres espaces technologiques. Nous continuerons à voir des tablettes, des ordinateurs, des appareils portables et des produits audio Huawei. Nous verrons également probablement l’entreprise se développer dans de nouvelles sphères technologiques telles que la réalité virtuelle, les transports et peut-être même la santé.

Voir également: Guide d’achat Huawei : tout ce que vous devez savoir

Huawei est une marque bien-aimée en Chine et bénéficie du soutien du gouvernement de ce pays. Il a et continuera d’avoir des milliards de clients. Il est, littéralement, trop gros pour échouer. Le déploiement d’Harmony OS il y a quelques jours seulement montre à quel point Huawei est déterminé à aller de l’avant avec sa division smartphone – avec ou sans l’aide d’entreprises américaines. Bien sûr, jusqu’à présent, Harmony OS a l’apparence fonctionnelle d’Android 10 avec une nouvelle couche de peinture, mais cela prouve que Huawei a l’intention de continuer à fournir à la Chine de nombreux smartphones.

Cependant, les jours de l’entreprise sur le marché mondial des smartphones semblent être pour la plupart révolus. Nous pourrons dire au cours des prochaines années si cela a finalement eu un effet net positif ou net négatif. D’ici là, on ne peut que déplorer que l’industrie ait perdu l’un de ses acteurs les plus importants, et ne sera plus jamais tout à fait la même.