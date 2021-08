Chute de Kaboul : l’histoire comme guide

in

Il est difficile de considérer la sortie désordonnée des États-Unis d’Afghanistan comme quelque chose qui concerne uniquement l’Afghanistan et moins les États-Unis.

À tort ou à raison, les présidents prennent la chaleur pour les choses qui se passent sous leur surveillance. Le président Biden a débranché l’Afghanistan. Et les récriminations ont suivi.

Alexandre le Grand a découvert que ce qui est maintenant l’Afghanistan était l’un des territoires les plus hostiles qu’il ait jamais envahis. C’est à peu près tout ce qu’il a obtenu. L’Union soviétique a lutté contre les Moudjahidines après son invasion de l’Afghanistan à la fin des années 1970.

Le retrait soviétique d’Afghanistan a marqué l’une des défaites les plus stupéfiantes de l’URSS lorsque Moscou a retiré ses troupes à contrecœur en 1989. L’embarras soviétique préfigurait également ce qui l’attendait deux ans plus tard. La superpuissance s’est désintégrée en 1991.

Et maintenant, nous avons le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan à ajouter à l’héritage compliqué et compliqué du pays en matière d’intervention étrangère.

Personne ne s’en est bien sorti en Afghanistan. Mais l’Afghanistan est un acteur majeur de certains des événements les plus importants des 40 dernières années et plus. L’invasion soviétique susmentionnée, le retrait soviétique. La dissolution de l’Union soviétique.

Le soutien américain aux moudjahidines s’évaporant après la fin de la guerre froide. La sortie de l’Union soviétique et la fin de l’implication américaine par procuration ont favorisé un vide de pouvoir en Afghanistan. Le vide imminent a fait de l’Afghanistan l’hôte idéal pour qu’Oussama ben Laden et Al-Qaïda s’y métastasent. Une abondance d’armes, certaines des topographies les plus extraordinaires de la planète, mélangées à l’islam radical, ont formé le cocktail parfait pour qu’Al-Qaïda ait conçu les attentats terroristes du 11 septembre.

Ainsi, si l’histoire est notre guide, les conflits associés au retrait américain d’Afghanistan pourraient devenir un autre moment important de l’histoire mondiale. Nous ne savons tout simplement pas dans quel sens le pivot de l’histoire s’incline sur celui-ci.

Étudions le court terme et les conséquences pour le président Biden et le Congrès alors que les États-Unis levaient des troupes d’Afghanistan.

Tout d’abord, cela ne devrait surprendre personne que l’événement de politique étrangère le plus dramatique de la présidence Biden ait eu lieu en août. Attention aux Ides d’août, comme on dit toujours. Nous voilà. Les nouvelles politiques les plus étranges et décisives se déroulent presque toujours en août.

Mais la critique du président Biden de la part des républicains sur le retrait mérite examen. C’est le président Trump qui a promis de se retirer d’Afghanistan. Le candidat Biden aussi. Le président du Freedom Caucus, Andy Biggs, R-Arizona, a écrit au président à la mi-février, exhortant le retrait.

Il est naturel que de nombreux républicains du Congrès soient heureux de reprocher à Biden et de savourer la schadenfreude du moment. Après tout, les républicains peuvent commodément attacher la critique du retrait au récit du GOP sur le président et les démocrates : inflation/frontière/masques/crime/financer la police/Afghanistan. Mais le concept de retrait d’Afghanistan remonte à la campagne présidentielle de 2012 du représentant de l’époque, Ron Paul, R-Texas. Son fils, le sénateur Rand Paul, RK.Y., a par la suite repris le flambeau du retrait et des « guerres sans fin ».

L’ancien président Trump a promis de faire sortir les États-Unis d’Afghanistan. Alors maintenant que c’est arrivé, l’ancien président a déclenché une fusillade d’e-mails critiquant l’administration Biden. Ce n’est pas ainsi que Trump l’aurait fait.

De plus, les sondages ont toujours montré qu’une majorité qualifiée d’Américains pense que les États-Unis devraient se retirer d’Afghanistan. Mais ce soutien semble maintenant avoir glissé. Et, après 20 ans de vies, de sang et de trésors, qu’est-ce que les États-Unis ont exactement à montrer pour cette mission ?

Les mauvaises nouvelles en provenance d’Afghanistan surviennent à un moment particulièrement crucial pour l’administration Biden et le Congrès. La Chambre revient dans quelques jours à peine pour lutter contre le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars et le programme de dépenses sociales de 3,5 billions de dollars. Les démocrates se battent en interne sur ces projets de loi. L’accent mis sur l’Afghanistan pourrait lever l’examen des luttes intestines qui attendent les démocrates de la Chambre la semaine prochaine. Les démocrates peuvent en fait apprécier cela. Attendez-vous à ce que les journalistes consacrent la majeure partie de l’oxygène de l’actualité aux briefings en coulisses et aux commentaires des législateurs sur l’Afghanistan alors que la Chambre reprend ses sessions dans les prochains jours.

Mais voici le problème : les démocrates espéraient défendre les projets de loi de dépenses comme exemples de leur parti accomplissant des choses populaires pour le public. Les démocrates comptaient sur les messages positifs des projets de loi sur les infrastructures comme pierres de touche de leurs efforts pour les élections de mi-mandat de 2022. Mais de la façon dont les choses se présentent maintenant, l’Afghanistan pourrait prendre toute la tournure positive que ces projets de loi pourraient générer.

Les républicains harangueront l’administration Biden pour ce qu’ils appellent un retrait brutal d’Afghanistan. Des enquêtes du Congrès suivront quant à la qualité des renseignements ayant conduit au retrait et si l’administration les a suivis. Attendez-vous à des briefings et des audiences dans les prochains jours – et à de nombreuses conférences de presse du GOP.

Mais c’est l’énigme à laquelle ont été confrontées les administrations Bush/Obama/Trump/Biden en ce qui concerne l’Afghanistan : combien de temps les États-Unis restent-ils ? Les États-Unis devraient-ils même être en Afghanistan – en s’appuyant sur une justification calcifiée, vieille de 20 ans, du Congrès pour envahir la nation après le 11 septembre ? L’autorisation était-elle même conforme à la Constitution ? Les vies américaines et les milliards de dollars que les États-Unis ont versés en Afghanistan en valaient-ils la peine ? Cela a-t-il fait une différence? Comment peut-on « prouver un négatif ici ? Quelles attaques terroristes les États-Unis ont-ils court-circuité en envahissant l’Afghanistan et en s’attardant si longtemps ?

De plus, Fox apprend que des sources militaires/diplomatiques/de renseignement américaines ont averti les législateurs pendant des semaines qu’ils s’attendaient à une ruée des talibans. Peu de gens pensaient que cela pourrait arriver aussi rapidement. Une source a déclaré à Fox qu’ils s’attendaient à ce que les talibans avancent, puis lancent une offensive majeure après un automne et un hiver froids dans les montagnes de l’Hindu Kush. Ils pensaient que les talibans feraient vraiment des gains importants pendant la “saison des combats” après le dégel du printemps.

N’importe quelle administration aurait été confrontée à l’interrogation suivante : combien de temps les États-Unis restent-ils encore ? A quel prix ? Et à quel moment les États-Unis doivent-ils laisser les Afghans mener leurs propres batailles ? Si les États-Unis avaient 20 ans à cela, soit le plan américain pour préparer les Afghans à se défendre a échoué. Ou alors, les Afghans n’ont jamais été suffisamment connectés pour commencer. Ils n’avaient pas la volonté de se battre.

Mais même si tel est le cas, le retrait est conséquent pour l’administration Biden. Toute décision concernant l’Afghanistan a le potentiel d’être un moment décisif.

Après tout, l’histoire l’a montré à maintes reprises en ce qui concerne l’Afghanistan.