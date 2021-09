Chute de mardi: les actions, les obligations se vendent, la roupie chute alors que le pétrole jaillit

Sensex a perdu 410 points en raison des ventes massives d’actions informatiques, financières et télécoms, en ligne avec les faibles tendances mondiales dans un contexte de rebond des rendements obligataires américains.

Les actions et les obligations se sont fortement vendues mardi tandis que la roupie a perdu de la valeur en passant la barre des 74 pour un dollar. La devise indienne a abandonné 23 paise pour clôturer la séance à 74,06 face au dollar alors que la faiblesse de ses pairs asiatiques et les ventes massives d’actions nationales ont pesé sur le sentiment des investisseurs. La hausse des prix du pétrole brut a également exercé une pression sur la devise nationale et la crise énergétique en Chine a continué de peser sur le sentiment.

Les rendements des obligations de référence ont augmenté de près de 9 points de base au cours des trois derniers jours, suivant une forte hausse des rendements du Trésor américain après que la Réserve fédérale a indiqué une réduction plus tôt que prévu de ses achats d’obligations et que les prix du pétrole brut ont atteint 80 $ le baril. Mardi, le rendement obligataire de référence 6,10%-2031 a terminé à 6,2281% contre 6,2087% lors de la séance précédente.

Les obligations ont abandonné leurs gains initiaux après que la Reserve Bank of India (RBI) a fixé un taux de clôture nettement plus élevé lors de la prise en pension inversée à sept jours, ce qui a suscité des craintes que la banque centrale ne commence à se retirer de sa position accommodante plus tôt que prévu.

Sensex a perdu 410 points en raison des ventes massives d’actions informatiques, financières et télécoms, en ligne avec les faibles tendances mondiales dans un contexte de rebond des rendements obligataires américains. Après avoir plongé de plus de 1 032 points au cours de la séance, le baromètre de l’ESB à 30 actions a réduit quelques pertes pour terminer en baisse de 0,68% à 59 667,60. Nifty a perdu 106,50 points ou 0,60% pour clôturer à 17 748,60, tiré vers le bas par Bharti Airtel et Tech Mahindra.

Dans le pack Sensex, Bharti Airtel a été le grand perdant, perdant près de 4%, suivi de Tech Mahindra, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, HCL Tech et Infosys. Cependant, les gains de Reliance Industries, Kotak Bank et PowerGrid ont limité les pertes de l’indice. NTPC, Sun Pharma, Titan et Dr Reddy’s figuraient également parmi les gagnants.

Parmi les indices sectoriels, BSE Realty a le plus baissé de 3,02%, suivi de Teck (2,12 %) et Telecom (1,98 %). Cependant, les indices des services publics, de l’électricité, du pétrole et du gaz, de l’énergie et des métaux ont terminé en hausse. Les indices plus larges des moyennes et petites capitalisations ont chuté à 0,71%.

