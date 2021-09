Chute de prix du Bitcoin écrasante !

Le prix du Bitcoin (BTC), la crypto-monnaie la plus populaire, a réduit de près de 8 000 $, pour tomber à 43 000 $. Tout cela, après avoir atteint son prix le plus élevé depuis mai.

Plus précisément, Bitcoin (BTC) a subi une chute vertigineuse. Depuis une journée volatile, le prix du Bitcoin a été inférieur à 43 000 $. Même étant l’un des jours les plus volatiles de l’année.

Par coïncidence, il y a un an et 4 jours, il y a eu une correction égale à ce qui se passe avec le prix du Bitcoin. Et que s’est-il passé ensuite ? La course de taureaux Bitcoin.

Le prix du Bitcoin s’effondre

Bitcoin et ses choses. Chute rapide impressionnante dans la zone des 43 000 $. Toucher l’ancienne ligne de tendance baissière.

Fait curieux, le même jour où le président d’El Salvador, Nayib Bukele, établit le Bitcoin comme monnaie nationale.

En particulier, Bitcoin a subi une forte baisse de prix. Cela pourrait être dû à la mise en œuvre au Salvador d’une nouvelle loi qui convertit la crypto-monnaie en monnaie légale.

En particulier, le président d’El Salvador a déclaré : « Comme toute innovation, le processus Bitcoin a une courbe d’apprentissage. Chaque route vers l’avenir est comme celle-ci et tout ne sera pas accompli en un jour ou en un mois. Le sauveur a le droit d’avancer vers le premier monde ».

Selon l’analyste Glen Goodman : « Des dommages horribles sont causés aux graphiques BTC. Et le reste du marché de la crypto.

D’horribles dégâts graphiques horribles sont causés en $ BTC et dans le reste du marché de la #crypto. #Bitcoin vient de rebondir proprement sur la ligne de résistance précédente. Est-ce un nouveau test de cette ligne ou le début de quelque chose de bien pire ? J’espère que tout le monde s’est arrêté…. pic.twitter.com/EUGaSj3Y3d – Glen Goodman (@glengoodman) 7 septembre 2021

Depuis, il s’est légèrement remis. Et cela revient à se négocier au-dessus de 47 000 $.

Quoi d’autre cela pourrait-il être?

Selon EnQuéInvertir (EQI), un important portail d’information sur les crypto-monnaies, a indiqué que c’est la question que tout le monde se pose. Ce qui pourrait pointer vers les baleines.

Autrement dit, selon le portail, la cause de la chute pourrait être une vente massive par de grands investisseurs en crypto, connus sous le nom de baleines.

À cet égard, le commerçant et analyste Scott Melker a blâmé les commerçants à haut volume : « Laissons les baleines se débarrasser du Bitcoin, le jour où El Salvador le convertira en monnaie légale. »

De même, Andrés Tejero, le PDG d’EQI a exprimé : « Personnellement, je pense qu’il s’agit d’une prise de bénéfices après que le Bitcoin soit passé en spirale de 29 000 $ à 53 000 $. Comme je l’ai dit il y a quelques jours, au niveau de 51 500 $, ce scénario était possible. Cela porterait le BTC à 43 000 $ ou 44 000 $. »

Bref, au moment de la rédaction, avec des prix toujours instables, le Bitcoin (BTC) vaut 47 000 $, selon notre outil Crypto Online.

Enfin, rappelez-vous que le prix du Bitcoin fluctue. C’est-à-dire que le prix peut baisser ou monter.

Après tout, est-il nécessaire de profiter d’acheter la plus grande quantité de Bitcoin (BTC) ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Le dernier en date : El Salvador a acheté 150 autres Bitcoins. Ajoutant ainsi un total de 550 BTC.

Je pars avec cette phrase de Glen Goodman : « Est-ce un nouveau test de cette ligne ou le début de quelque chose de bien pire ?

