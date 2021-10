Chute des actions bancaires: Sensex plonge de 1 159 points dans la pire chute depuis avril

Pendant ce temps, le rendement obligataire de référence à 10 ans 6,10 %-2031 s’est établi à 6,3670 %.

Sensex a enregistré son plus gros krach d’une journée en plus de six mois, chutant de 1 159 points jeudi en raison des inquiétudes suscitées par le resserrement des liquidités de la banque centrale et des valorisations étirées.

Alors que Sensex a plongé de 1 158,63 points pour clôturer à 59 984,70, Nifty a perdu 353,70 points pour s’établir à 17 857,25. Les deux indices ont enregistré leur plus forte baisse depuis le 12 avril. Trois banques – ICICI Bank, HDFC Bank et Kotak Mahindra Bank – ont contribué à la moitié de la baisse de Sensex. La vente de jeudi a anéanti Rs 4,8 lakh crore de la richesse des investisseurs, portant la capitalisation boursière combinée des sociétés cotées à l’ESB à Rs 260,49 lakh crore.

La roupie, cependant, a augmenté de 11 paise à 74,92 par rapport au dollar malgré les ventes massives sur le marché boursier national, car la baisse des prix du pétrole brut a apporté un certain soutien à la monnaie locale.

Le Nifty50 se négocie actuellement à 21,95 fois ses bénéfices à terme sur un an, ce qui représente une prime de 20 % par rapport à sa moyenne sur cinq ans. En comparaison, Kospi commande un PE à terme sur un an de 10,86x tandis que Bovespa est à 7,96x. Le Jakarta Composite se négocie à 15,86x ses bénéfices attendus sur 12 mois, Taiwan TAIEX se négocie à 13,65x, selon les données de Bloomberg.

Tous les marchés asiatiques ont perdu du terrain jeudi, l’Inde étant la moins performante. Alors que Shanghai Composite et Jakarta Composite ont glissé de 1,2% chacun, les Coréens KOSPI et Taiwan TAIEX ont chuté respectivement de 0,53% et 0,2%. « Les actions asiatiques ont chuté jeudi, craignant que la reprise après la pandémie ne ralentisse, car une inflation élevée oblige à un resserrement de la politique monétaire », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont réduit leurs positions de manière plus persistante et sont restés nets vendeurs au cours des sept dernières sessions. Jeudi, les FPI ont vendu des actions indiennes d’une valeur de 510 millions de dollars, selon des données provisoires sur les bourses. Avec la vente de jeudi, FPI a vendu des actions indiennes d’une valeur de 2,2 milliards de dollars au cours des sept dernières sessions. Les investisseurs locaux – y compris les banques, les fonds communs de placement et les institutions financières ont acheté des actions d’une valeur de 648 millions de dollars au cours de la même période.

Pendant ce temps, Morgan Stanley a abaissé la note des actions indiennes à pondération égale par rapport à la surpondération dans son portefeuille modèle, citant de solides gains. Plus tôt cette semaine, la maison de courtage japonaise Nomura avait également abaissé les actions indiennes à neutre d’une surpondération.

